微软新会计年度料将决定公司命运

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透西雅图7月5日电---微软(MSFT.O)新会计年度可能是公司迄今为止最重要的一年,而新年度第一周却处境不妙,并没有激发外界对公司能够改变股价迟滞不动的信心.
作为全球最大的软件公司,微软的股价一直在30美元上下徘徊.该公司已做好多面出击的准备,试图在今年挤进关键的移动计算领域,并挫一挫苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)的锐气.
然而就在周一,公司宣布对一宗2007年的互联网广告业务收购认列62亿美元的减计,又提醒人们微软在向Windows和Office等传统领域外的表现拙劣.
几天后,《名利场》杂志批评微软执行长鲍尔默(Steve Ballmer)"令人吃惊的愚蠢的"领导能力导致公司"失落的十年",这是迄今以来对执行长描写最为尖刻的文章之一.
在微软为7月19日发布第四季财报作准备之际,这些消息显然不是公司所期盼的.这次减计估计将使公司自1986年上市以来,首次录得季度账面亏损.
"这种大举减计的做法提醒人们,微软过去的资本配置策略有的时候不是那麽理想,"Highmark Capital基金经理Todd Lowenstein表示.
微软正准备在未来12个月内推出多个重要新产品,包括新版Windows 8操作系统、首度推出的平板电脑、新版的办公室软件Office、以及大改版的手机软件.
华尔街认为微软仍有机会重返荣耀,而包括Lowenstein在内的投资人则称2013年即将推出的产品阵容可期.但他们需要过硬的理由以超过30美元的价格买入微软股票,自2000年以来微软股价难以在较长的时间内保持在该水准上方.
"目前状况仍旧不明,但我认为新的作业平台可能带来复兴,"野村国际分析师Rick Sherlund表示,他研究微软股票已经有30年时间."这不是赢者全拿、苹果干掉微软、死亡循环的状况.仍有很多创新的空间让微软再度恢复成长."
**巨额减计**
微软新财年开局不利,宣布主要因2007年收购数码广告公司aQuantive而减计62亿美元商誉.
上述的并购本应该让微软加速打进谷歌霸占的线上广告市场,但微软始终未能在这块市场站稳脚跟,其亏损连连的必应(Bing)搜寻引擎推出三年以来几乎没有抢下谷歌在搜寻市场上的份额.
这次的减计等於是微软痛苦地承认,尽管其网路流量增加,但却未能从在线广告获利.部分华尔街人士表示,当下将网路部门出售,甚至是卖给Facebook(FB.O),是个合理的做法.
投资人并未受到这次钜额减计的惊吓,微软在宣布後的次日股价小幅上涨,但这凸显出微软对於网路商机的错误判断,同时也在行动运算上找不到方向.
鲍尔默已经成为该公司创新失败的众矢之的.他自2000年1月接任执行长以来便饱受批评.下台传言不绝于耳.
"我怀疑他还能在那位置上待多久.这是一个华尔街一直在猜测的命题,"一名不愿具名的华尔街分析师表示."必须要找到一个能比贾布斯更会管理创意人才的人."
部分人士指出,微软减计的不良收购案虽达62亿美元,而实际上原本有可能亏更多.鲍尔默於2008年向不断凋零的网路巨擘雅虎(YHOO.O)提出475亿美元的收购要约,而雅虎如今市值只有该收购要约的一半不到.
**Windows 8**
2013年主打的是触控功能更完善的Windows 8,该系统将在10月左右上市,料将撩起消费者的想像,并深植微软核心企业客户的心中.
有史以来第一次,微软将生产采用Windows 8的自家平板电脑"Surface".该平板电脑采用ARM HoldingsARM.L节能晶片,挑战苹果的iPad和英特尔(INTC.O)的处理器,主攻轻型笔电市场.
分析师对微软能否生产出价格足够低廉的设备对iPad构成挑战,但也认可微软对宏基(2353.TW)和三星(005930.KS)等个人电脑制造商构成威胁.
微软新系统引起了外界的兴趣,但没有勾起兴奋之情,肯定会让许多Windows的长期使用者感到困惑.
但就算Windows 8没有一上市就热销,微软和企业签订的长期合约,意味着企业会就算不使用也会付钱购买最新版本的Windows系统,因此核心Windows业务并不会溃散.
Bernstein Research的科技分析师Mark Moerdler称,"Windows不但不会消失,反而会成为第二大的平板电脑作业系统,以及第一大的"平板/笔电设备作业系统.
在手机软体方面,微软就没有这般余裕了.尽管和诺基亚NOK1V.HE结盟,根据科技业研究公司Comscore最新的数据,微软仍只拿下美国智慧型手机市场4%的市占率.
微软两周前发表了新的手机系统Windows Phone 8,但市场担忧,财务吃紧的诺基亚在没有外援的情况下,恐难撑到新系统秋天上市.前微软高管艾洛普在2010年接下诺基亚执行长职务後,诺基亚股价已挫跌80%.
"诺基亚要是撑不下去,Windows Phone也就玩完了,"Destination Wealth Management的执行长Michael Yoshikami说."微软得选择入股或收购诺基亚."
微软因收购aQuantive而减计62亿美元,料将完全抹除微软财年第四季的获利.华尔街分析师现在预期微软第四季净损3.66亿美元,先前的预估为净利52.5亿美元.
但收购的一次性减计不会影响2013财年的表现.分析师预期2013财年营收增加约10%,若不计减计支出,获利成长约13%.(完)
--编译 郑茵/张明钧/王冠中;审校 张荻
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
路透首尔3月3日 - 韩国公司周五成为中国民众反“萨德”浪潮首当其冲的受害者，众多行业公司股价重挫，因媒体报道称中国命令旅行社停止韩国游。韩国部署萨德反导系统让中国民众十分恼怒。