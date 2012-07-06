微软新会计年度料将决定公司命运

资料图片显示微软执行长鲍尔默。微软新会计年度可能是公司迄今为止最重要的一年，而新年度第一周却处境不妙，并没有激发外界对公司能够改变股价迟滞不动的信心。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透西雅图7月5日电---微软(MSFT.O)新会计年度可能是公司迄今为止最重要的一年,而新年度第一周却处境不妙,并没有激发外界对公司能够改变股价迟滞不动的信心.

作为全球最大的软件公司,微软的股价一直在30美元上下徘徊.该公司已做好多面出击的准备,试图在今年挤进关键的移动计算领域,并挫一挫苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)的锐气.

然而就在周一,公司宣布对一宗2007年的互联网广告业务收购认列62亿美元的减计,又提醒人们微软在向Windows和Office等传统领域外的表现拙劣.

几天后,《名利场》杂志批评微软执行长鲍尔默(Steve Ballmer)"令人吃惊的愚蠢的"领导能力导致公司"失落的十年",这是迄今以来对执行长描写最为尖刻的文章之一.

在微软为7月19日发布第四季财报作准备之际,这些消息显然不是公司所期盼的.这次减计估计将使公司自1986年上市以来,首次录得季度账面亏损.

"这种大举减计的做法提醒人们,微软过去的资本配置策略有的时候不是那麽理想,"Highmark Capital基金经理Todd Lowenstein表示.

微软正准备在未来12个月内推出多个重要新产品,包括新版Windows 8操作系统、首度推出的平板电脑、新版的办公室软件Office、以及大改版的手机软件.

华尔街认为微软仍有机会重返荣耀,而包括Lowenstein在内的投资人则称2013年即将推出的产品阵容可期.但他们需要过硬的理由以超过30美元的价格买入微软股票,自2000年以来微软股价难以在较长的时间内保持在该水准上方.

"目前状况仍旧不明,但我认为新的作业平台可能带来复兴,"野村国际分析师Rick Sherlund表示,他研究微软股票已经有30年时间."这不是赢者全拿、苹果干掉微软、死亡循环的状况.仍有很多创新的空间让微软再度恢复成长."

**巨额减计**

微软新财年开局不利,宣布主要因2007年收购数码广告公司aQuantive而减计62亿美元商誉.

上述的并购本应该让微软加速打进谷歌霸占的线上广告市场,但微软始终未能在这块市场站稳脚跟,其亏损连连的必应(Bing)搜寻引擎推出三年以来几乎没有抢下谷歌在搜寻市场上的份额.

这次的减计等於是微软痛苦地承认,尽管其网路流量增加,但却未能从在线广告获利.部分华尔街人士表示,当下将网路部门出售,甚至是卖给Facebook(FB.O),是个合理的做法.

投资人并未受到这次钜额减计的惊吓,微软在宣布後的次日股价小幅上涨,但这凸显出微软对於网路商机的错误判断,同时也在行动运算上找不到方向.

鲍尔默已经成为该公司创新失败的众矢之的.他自2000年1月接任执行长以来便饱受批评.下台传言不绝于耳.

"我怀疑他还能在那位置上待多久.这是一个华尔街一直在猜测的命题,"一名不愿具名的华尔街分析师表示."必须要找到一个能比贾布斯更会管理创意人才的人."

部分人士指出,微软减计的不良收购案虽达62亿美元,而实际上原本有可能亏更多.鲍尔默於2008年向不断凋零的网路巨擘雅虎(YHOO.O)提出475亿美元的收购要约,而雅虎如今市值只有该收购要约的一半不到.

**Windows 8**

2013年主打的是触控功能更完善的Windows 8,该系统将在10月左右上市,料将撩起消费者的想像,并深植微软核心企业客户的心中.

有史以来第一次,微软将生产采用Windows 8的自家平板电脑"Surface".该平板电脑采用ARM HoldingsARM.L节能晶片,挑战苹果的iPad和英特尔(INTC.O)的处理器,主攻轻型笔电市场.

分析师对微软能否生产出价格足够低廉的设备对iPad构成挑战,但也认可微软对宏基(2353.TW)和三星(005930.KS)等个人电脑制造商构成威胁.

微软新系统引起了外界的兴趣,但没有勾起兴奋之情,肯定会让许多Windows的长期使用者感到困惑.

但就算Windows 8没有一上市就热销,微软和企业签订的长期合约,意味着企业会就算不使用也会付钱购买最新版本的Windows系统,因此核心Windows业务并不会溃散.

Bernstein Research的科技分析师Mark Moerdler称,"Windows不但不会消失,反而会成为第二大的平板电脑作业系统,以及第一大的"平板/笔电设备作业系统.

在手机软体方面,微软就没有这般余裕了.尽管和诺基亚NOK1V.HE结盟,根据科技业研究公司Comscore最新的数据,微软仍只拿下美国智慧型手机市场4%的市占率.

微软两周前发表了新的手机系统Windows Phone 8,但市场担忧,财务吃紧的诺基亚在没有外援的情况下,恐难撑到新系统秋天上市.前微软高管艾洛普在2010年接下诺基亚执行长职务後,诺基亚股价已挫跌80%.

"诺基亚要是撑不下去,Windows Phone也就玩完了,"Destination Wealth Management的执行长Michael Yoshikami说."微软得选择入股或收购诺基亚."

微软因收购aQuantive而减计62亿美元,料将完全抹除微软财年第四季的获利.华尔街分析师现在预期微软第四季净损3.66亿美元,先前的预估为净利52.5亿美元.

但收购的一次性减计不会影响2013财年的表现.分析师预期2013财年营收增加约10%,若不计减计支出,获利成长约13%.(完)

--编译 郑茵/张明钧/王冠中;审校 张荻

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