穆迪：缩减预算对美国各州评级的影响比医保法案更大

路透8月21日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周二指出,在论及医保问题时,国会缩减联邦预算赤字的种种举措,对於美国各州财政带来的风险恐将大过扩充援助穷人的医保计划Medicaid.

6月时美国最高法院否决了部分2009年通过的医疗保健改革法案,许多保守派的州长对此表示欢迎,将之视之为选择不要扩大保险涵盖范围的办法.2009年的医疗保健改革法案强迫各州依照Medicaid方案扩大保险对象.

Medicaid虽然可以在取得部分联邦补助下运作,但却可能花掉一个州高达三分之一的预算.医疗保健法案虽然在初期提供新投保人口成本的100%补助,但之後数年相关补助金额将降至约90%.

"那些选择依据新法扩大Medicaid涵盖范围的各州,其所面临的联邦支出缩减的潜在风险也就更高."穆迪资深副总裁Kenneth Kurtz在一份声明中表示."对於评级的影响程度,将取决於各州如何因应潜藏其中的成本增加因素,当中也包括新的联邦政府行动."(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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