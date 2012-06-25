穆迪降评行动给予避险银行竞争优势

图为2012年6月22日拍摄到的纽约时代广场的美国银行。穆迪大动作调降评级，将把全球大型银行，根据其体质和取得低廉客户存款的能力做出区隔。 REUTERS/Brendan McDermid

* 评级遭调降将推高较疲弱银行的融资成本

* 穆迪称降评是因基本面因素,而非景气循环性质

* 汇丰、加拿大皇家银行、摩根大通获得最高评级

* 美国银行、花旗集团、摩根士丹利和苏格兰皇家银行的评级最低

记者 Matt Scuffham/David Henry 编译 王冠中/田建华/石冠兰/许娜/杜明霞

路透伦敦/纽约6月22日电---穆迪大动作调降评级,将把全球大型银行,根据其体质和取得低廉客户存款的能力做出区隔.

美国穆迪投资服务公司(MCO.N)周四公布的评级报告,给予拥有稳定低成本客户存款支持的"避险"银行竞争优势,同时也让更为依赖资本市场进行融资的银行前景更显恶化.

穆迪调降全球15大银行的评等後,股市和信贷市场的反应温和,因为各界对此举已有所预期.

纽约Markit的研究主管Otis Casey表示,美国五大投资银行的信用违约互换均下滑,因穆迪的降评举动不如预期严厉.

KBW美国银行股指数.BKX周五上涨1.4%.欧洲银行股指数.SX7P升0.1%.摩根士丹利(MS.N)上涨1.3%,在降评幅度没有预期大的消息传出後,该股一度跳涨逾3%.

撇开市场立即的反应不谈,评级调降还巩固了这样的趋势,即较为疲软的银行业者因承担风险而遭惩罚,而较强劲的银行业者则因保守的资金模式而获得奖励,确保较低的成本和较高的利润.

评级最差的银行不仅融资成本会上扬,交易夥伴也会索求更多的抵押品,并将业务转至那些被认为财务更加稳健的银行.

Daiwa Capital Markets分析师Michael Symonds称,"此波降级将增加银行营运的成本,不论是因融资渠道减少或成本升高,抑或因需要向债权方提供更多抵押品."

穆迪给予汇丰控股(HSBA.L)、加拿大皇家银行(RY.TO)和摩根大通(JPM.N)最高评级,称这些银行比同业更能消化"冲击."

这三家银行均被视作避险银行,依靠数以百万计的储户存款来融资,与较高风险的银行相比,依靠资本市场的短期融资依赖性较低.

对那些受风险管理问题影响或资本缓冲不及同业强大的银行,穆迪给予了最低信用评级.

这些银行包括摩根士丹利(MS.N)等其他零售存款很少的银行,以及美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)以及苏格兰皇家银行(RBS.L)等尽管存款基础较大,但因零售业务与高风险的投行业务融合而陷入麻烦的银行.

穆迪将巴克莱(BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、法国兴业银行(SOGN.PA)和瑞银UBSN.VX等置于中间位置,称此类银行依赖不可预测的资本市场收益来满足股东预期.

对於严重依赖市场融资的银行而言,评级调降使得他们面临更加艰难的状况.当前欧元区危机及全球成长放缓已使其遭遇相当大的困难.

"从融资成本角度而言,市场在对待评级更低的发行方时,往往会采取更加歧视的态度,尤其是在困难时期,"花旗集团分析师表示.

穆迪欧洲银行部董事总经理Johannes Wassenberg向路透表示,此次降级反映了资本市场的一种观点,即"这更多地缘于结构性和基本面因素,而不只是景气循环因素."

"我们试图评估来自资本市场的风险......以及银行的缓冲器,"Wassenberg称.

监管机构告知投行将资本缓冲维持在高得多的水平,这让其业务的获利性减少,同时影响其获利最高的业务,如自营交易.

咨询公司在报告中称,该行业产能过剩情况严重,意味着争夺客户的斗争只会更加激烈.

**风险管理**

评级机构关注那些对资本市场曝险最大的银行,并根据债券和股票咨询费用及交易收入等收入的占比来挑选公司.

分析师表示,那些受降评导致的融资成本上升影响最大的银行,是那些最可能提供更多抵押品的银行.

穆迪称,部分评级最低的银行已经对风险管理模式进行了很大调整,而且在改变策略,从零售银行等更稳定的业务中获得更多收入.但是,这些改变成功与否还未经验证.

穆迪表示,已经将瑞银等银行管理层采取的行动纳入考虑,而且将瑞银降低在投行业务方面的雄心作为一个正面因素.

此次降级符合广泛预期,因为穆迪2月时就表示正在重新评估投资银行业务的风险,并说明了可能下调这些银行评级的幅度.从那之後,摩根士丹利股价下跌逾25%.同期KBW美国银行类指数上涨1.8%.

一些分析师认为,既然穆迪已经完成为期四个月的评估,则不再存在额外降级风险.标准普尔去年年底全面评估了对金融机构的评等.这是两家机构自金融危机以来对主要银行进行的最全面的重新评估.

"对这些评级较低银行的不稳定表现,评级机构应该会有更高程度的容忍,因此这些银行面临的压力将减轻."CreditSights的银行业分析师David Hendler在周五的一份报告中指出.(完)

--译文审校 丁琦/龚芳/田建华/程琳

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