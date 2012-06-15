穆迪调降五家荷兰银行评级 对希腊退出欧元区发出警告

路透6月15日电---穆迪周五宣布下调五家荷兰银行的评级,其中四家评级被下调两个级距.穆迪并警告称,若希腊退出欧元区,还会进一步降级.此举揭开一轮人们预期已久的欧洲主要金融机构降级行动.

穆迪将四家银行的评级展望设为稳定,但维持荷兰国际集团(ING)ING.AS的负面展望,暗示未来可能再度降级.

降级只会为欧洲领导人增添更大的压力,来解决区内的债务危机,而本周末举行的希腊大选将成为对欧元区的真正考验.穆迪警告称,如果希腊退出欧元区,将很有必要对欧洲银行业采取进一步评级行动.

这则期待已久的消息对亚洲金融市场的立即影响不大,欧元兑美元持坚于1.2616附近.

"今日的行动反映出,穆迪认为荷兰银行业在2012年全年乃至後面的时间里,将面临艰难的经营环境."穆迪在声明中称.

该机构称,由於经济前景的不确定性以及下行风险都较大,且投资者对欧洲的信心脆弱,因此债权人面临的风险加大.

穆迪宣布,四家银行的评级被调降两个级距,Rabobank NederlandRABOO.UL评级降至Aa2,荷兰国际集团(ING)与荷兰银行均降至A2,而LeasePlan Corporation N.V.LEASP.UL降至Baa2.

SNS Bank N.V.SRSNS.UL的长期债务和存款评级下调一个级距至Baa2.所有五家银行的短期评级不变.

穆迪表示,评级中已经考虑了希腊离开欧元区风险增大这一因素,但这目前并非该机构最着重考虑的情况.

"如果穆迪将希腊离开欧元区作为着重考虑,那麽或许很有必要对欧洲的银行进行进一步的评级调整,"该机构称.

穆迪称,荷兰国际集团的负面展望中考虑到了该行的融资结构,因其严重依赖大额融资,且存款中的国外比重较大.

荷兰银行暨保险商荷兰国际集团在2008年金融危机期间得到国家100亿欧元援助.

该行随後被迫将银行和保险业务分开,并抛售多项资产以满足欧盟执委会对提供国家援助的要求.这些资产剥离或许也有助於该行筹资偿还国家援助贷款.(完)

--编译 吴云凌/郑茵;审校 张若琪

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