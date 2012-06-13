穆迪将西班牙公债评级下调三个级距至Baa3

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透纽约6月13日电---评级机构穆迪周三将西班牙公债评级下调三个级距,从A3调降至Baa3,称该国银行业获得最新的欧元区救助将增加西班牙的债务负担.
穆迪称,可能进一步下调西班牙的评级,因西班牙政府进入国际市场融资的能力"非常有限",且该国经济疲弱.
穆迪将西班牙置于进一步调降评级的观察名单,表明未来三个月可能进一步下调该国评级.
西班牙经济部发言人拒绝就此事置评.
"较之出现未来几年西班牙经济强劲成长合理预期的可能性,西班牙经济持续疲弱,导致政府财政实力不断减弱,且更容易出现资金供应突然中断的情况更加令人担忧,"穆迪在声明中说.
穆迪给予西班牙公债的评级较垃圾级别仅高一个级距.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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