穆迪将西班牙公债评级下调三个级距至Baa3

路透纽约6月13日电---评级机构穆迪周三将西班牙公债评级下调三个级距,从A3调降至Baa3,称该国银行业获得最新的欧元区救助将增加西班牙的债务负担.

穆迪称,可能进一步下调西班牙的评级,因西班牙政府进入国际市场融资的能力"非常有限",且该国经济疲弱.

穆迪将西班牙置于进一步调降评级的观察名单,表明未来三个月可能进一步下调该国评级.

西班牙经济部发言人拒绝就此事置评.

"较之出现未来几年西班牙经济强劲成长合理预期的可能性,西班牙经济持续疲弱,导致政府财政实力不断减弱,且更容易出现资金供应突然中断的情况更加令人担忧,"穆迪在声明中说.

穆迪给予西班牙公债的评级较垃圾级别仅高一个级距.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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