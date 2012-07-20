摩根士丹利计划进一步裁员以应对疲弱前景

路透7月19日电---在华尔街着手应对全球经济增长持续疲弱以及交易和并购活动低迷之际,摩根士丹利(MS.N)成为最新宣布增加裁员以缩减成本的银行.

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)周四表示,今年料将进一步裁员1,000人左右,以实现员工总数较2011年12月减少7%的目标.该行稍早公布第二季营收骤减.

除摩根士丹利外,还有几家大银行本周公布季度业绩时宣布了进一步节支措施.股东要求银行业者提高获利能力的呼声日益高涨,因欧债危机、企业不愿在股债市融资、以及股票和债券交易低迷均对银行营收构成压力.

"与一两个月前相比,人们对控制成本的态度变得更为积极,"华尔街咨询师Alan Johnson说,"展望未来,情况似乎不会很快得到改善."

据外包企业Challenger,Gray & Christmas表示,美国银行业在去年削减63,624个岗位的基础上,今年迄今还计划进一步裁员17,323人.

戈尔曼在一电话会议中对分析师表示,摩根士丹利计划将从2011年底时的61,899名雇员中削减7%.该行截至6月30日拥有58,627名员工,说明另外还有约1,000名员工得离开.

戈尔曼表示,该行将通过裁员,并对取代离职人员的岗位设置极高门槛来实现目标.

时局艰难致使该行也正在缩减资产负债规模.摩根士丹利希望到2014年12月将其风险加权资产削减高达30%,2011年9月30日时这部分资产达3,467.9亿美元.

截至6月30日,该行的风险加权资产价值3,171.9亿美元,因而还得削减744.4亿美元.

Johnson表示,"大家一致认为情况会很艰难,无论银行的规模应该有多大,都得在2013年1月1日前达到这个目标."

欲浏览摩根士丹利和高盛比较图表,请点击:(link.reuters.com/paf59s)

**疲弱的一季**

除了业界普遍面临的挑战,摩根士丹利上季还有自身的问题,更添获利压力.

债信评级恐遭严重调降的疑虑,使其第二季债券交易业务大受打击.摩根士丹利处理Facebook (FB.O)首次公开发行(IPO)案的过程也招致批评,Facebook上市首日股价即下跌27%.

穆迪对摩根士丹利的降级幅度超出许多人原先的预期.第二季多数时间内,投资人很担心穆迪是否会将摩根士丹利调降三级,那距离垃圾级仅有两级了.在债券交易业务中,客户通常不希望交易对手的评级低於稳定.

该行财务长Ruth Porat在一次访谈中称,摩根士丹利第三季债券交易业务虽有增温,但经济逆境仍使大环境相当艰困.

第二季财报起初看起来是优於预估,但後来分析师的反应陆续出炉,对财报结果反而表示失望.

根据汤森路透I/B/E/S,摩根士丹利营收为5.64亿美元,或每股0.29美元,分析师预估为0.43美元.

摩根士丹利三大主要业务--投资银行、财富管理、资产管理--在第二季均呈下滑.

整体营收下滑24%,至69.5亿美元.其中包含3.5亿美元因债务价值调整(DVA)带来的收益.

上年同期摩根士丹利亏损5.58亿美元,合每股亏损0.38美元,当时该行计入一笔与转换三菱东京日联银行(8306.T)所持优先股相关的费用.

摩根士丹利的债券交易业务表现最差.扣除债务价值调整的影响後,该部门营收下滑60%,至7.7亿美元,降幅远超华尔街竞争对手,主要是因为外界担心该行可能马上面临评级调降.

巴克莱的银行分析师Roger Freeman称:"这份业绩体现出一个熟悉的摩根士丹利模式,就是几个季度表现超群之後,往往接下来又是表现落後."

Freeman称,摩根士丹利必须连续数月表现超群,并建立起明确的市场份额趋势,才足以让投资者安心,消除其与竞争对手间的估值差距.

摩根士丹利的惨淡业绩令其周四股价承压.该股收低5.3%至13.25美元.(完)

--编译 王兴亚/王翔琼/李婷仪/程琳;审校 徐文焰/孙茉莉

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