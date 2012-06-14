昂山素季呼吁投资者远离缅甸国有油气公司

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透日内瓦6月14日电---缅甸反对派领导人昂山素季周四称，缅甸国有油气公司MOGE缺乏透明度和责任感，呼吁外资企业不要与其成立合资企业，除非这一状况得到改善。
昂山素季在日内瓦对国际劳工组织（ILO）表示：“MOGE是下属能源部的国有企业，所有外资通过与它合资参与（缅甸）能源业，但目前该公司既缺乏透明度，又没有责任感。”
“（缅甸）政府需要遵循国际公认的标准，例如国际货币基金组织（IMF）关於财务透明度的操作规范。其他国家可以提供帮助，不允许其公司与MOGE合作，除非MOGE签署了此类规范协议。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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