缅甸发生宗教冲突 民主进程受威胁

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透仰光6月12日电---缅甸穆斯林与佛教徒的暴力冲突周二进入第五天，冲突地区房屋被烧，枪声阵阵，令该国刚刚起步的民主进程受到威胁。
缅甸改革派政府去年上台，表示要将这个多民族国家团结起来。对於这场新政府上台以来的最严重宗派冲突，安全部队奋力平息。
这场流血冲突发生在沿海的若开邦（Rakhine），要予以平息，并安抚日益高涨的民族主义愤怒情绪，防止冲突进一步蔓延，缅甸总统吴登盛也面临国际社会日益增加的压力。
缅甸精心打造的、曾赢得欧美暂停制裁的民族团结、社会稳定的形象，被这场骚乱破坏，越来越多的宵禁也会对该国的旅游业和外国投资构成威胁。
在佛教徒与罗兴亚人（Rohingyas）关系紧张的海港小镇Sittwe的大街小巷，被烧焦的房屋随处可见，还不时地响起阵阵枪声。
执政党联邦巩固与发展党（USDP）若开邦布迪当镇（Buthidaung）的穆斯林议员Shwe Maung称：“Sittwe就像是个战区。”他敦促军方介入，还指责警方纵容佛教徒违反宵禁并烧毁穆斯林住宅。
他说：“警方并未控制好事态。”
他指出，在离Sittwe不远的Narzi村有50人在冲突丧生。官方媒体公布的死亡人数仍是八人，但当地政府称实际死亡人数要高许多。
美国和欧盟已敦促该国政府平息事态，以免使该国脆弱的改革进程脱轨。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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