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中国财经 | 2012年 8月 10日 星期五 06:57 BJT

发改委：周五起上调成品油价4-5%

路透北京8月9日电---中国发改委周四宣布,根据近期国际市场油价变化情况,周五起上调成品油价4-5%.

发改委通知称,决定自周五零时起将汽、柴价格每吨分别提高390元和370元,调整後的汽、柴油供应价格分别为每吨8290元和7480元.其他成品油价格相应调整.供交通、民航等专项用户汽、柴油最高供应价格等额提高.

在中国目前定价机制之下,如果指标原油价格在22个工作日内上涨逾4%,通常会引起价格上调.不过,如果政府认为合适,也可能推迟涨价.

5月-7月期间,中国总共三次下调油价,使油品零售价格总共下降14%,促使部分分析师下调了炼油巨头中石化的获利前景预估.(完)

更多详情,请点选发改委网站(here)

--发稿 李军;审校 利棣儿

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