扩容政策利好刺激新三板概念股早盘普涨

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京8月6日电---受中国证监会上周五"新三板扩容"政策刺激,新三板概念股周一早盘普涨,部分个股触及涨停.分析人士称,在市场热衷主题性投资下,新三板等概念板块或将反复活跃,但个股走势将有所分化.
"目前市场整体上仍然对周期性板块存在谨慎情绪,以一些主题性投资机会为主,诸如新三板等概念板块也将反复活跃."东北证券分析师杜长春表示.
市场期盼已久的"新三板"终於修成正果,非上市股份公司股份转让试点扩大,新增上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区.
证监会上周五并称,因融资额有限,扩容後对市场影响也很小.同时,新三板成立後,拓宽了资本市场服务面,将有利於缓解交易所市场的发行上市压力,稳定市场预期.
新三板概念股周一普涨.其中,中关村(000931.SZ)和海泰发展(600082.SS)等个股分别触及涨停.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。