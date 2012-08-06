扩容政策利好刺激新三板概念股早盘普涨

路透北京8月6日电---受中国证监会上周五"新三板扩容"政策刺激,新三板概念股周一早盘普涨,部分个股触及涨停.分析人士称,在市场热衷主题性投资下,新三板等概念板块或将反复活跃,但个股走势将有所分化.

"目前市场整体上仍然对周期性板块存在谨慎情绪,以一些主题性投资机会为主,诸如新三板等概念板块也将反复活跃."东北证券分析师杜长春表示.

市场期盼已久的"新三板"终於修成正果,非上市股份公司股份转让试点扩大,新增上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区.

证监会上周五并称,因融资额有限,扩容後对市场影响也很小.同时,新三板成立後,拓宽了资本市场服务面,将有利於缓解交易所市场的发行上市压力,稳定市场预期.

新三板概念股周一普涨.其中,中关村(000931.SZ)和海泰发展(600082.SS)等个股分别触及涨停.(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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