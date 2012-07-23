新iPhone观望效应干扰 苹果强劲财报纪录面临挑战

* 市场等待新iPhone及迷你iPad推出

* 苹果将在7月24日盘後公布财报

* 分析师称新机上市的预期心理可能打压了iPhone需求

路透旧金山7月22日电---苹果(AAPL.O)这次公布最新财报的气氛与以往大不相同:期望偏低.

苹果是全球市值最高的科技公司,获利超越市场预估几乎变成惯例,但目前并没有多少人预期苹果周二将再度交出一份特别强劲的季度业绩.

主要原因:消费者静待新iPhone上市.

苹果或许仍然会为市场观察人士带来惊喜,但许多华尔街分析师及投资人都还记得去年的经验,当时有关推出新iPhone的传闻不断,结果导致苹果10月公布的财报逊於市场预期,是多年来首次出现的罕见现象.

iPhone 5预计要到10月左右才会上市,刚好赶上购物旺季,iPhone 5预计将配备更薄更大面板,以及更精良的搜寻功能.新机上市前的低迷买气,加上苹果的第二大市场--中国、及欧洲的景气降温,使得外界这次对苹果财报的期望热度大减.

"苹果不会再像以前那样,每次都能交出超出预期的答卷."Granite Investment Advisors投资组合经理Tim Lesko表示."我预计苹果表现将会高过自身的财测,但我不确定是否也会好於华尔街的预期."

Bernstein Research分析师Tony Sacconaghi认为,苹果营收很可能不及预估.他将原因归结为"中国和欧洲宏观经济疲弱，iPhone产品的周期性低潮、新款iPad在中国上市时间较预期推迟和新款Mac笔记本电脑的推出时间延後."

iPhone的需求一旦出现暂时性回落,就会对营收和获利产生巨大影响.该产品占公司营收的近50%.而且时值采用谷歌(GOOG.O)Android系统的三星电子(005930.KS)以及其他制造商,也正在争夺苹果的市场份额.

根据汤森路透I/B/E/S,苹果第三季获利预计将为每股10.35美元,营收为372亿美元.

华尔街知名分析师均认为,苹果实际表现将低於上述预期.根据汤森路透Starmine SmartEstimates,苹果营收料比平均预估低约0.2%.

**在中国推出新款IPAD**

但一些分析师亦认为,华尔街低估了新款iPad推迟登陆中国所带来的影响.中国是苹果公司谋求扩张的焦点,亦是促进成长的巨大推动力.

苹果周五开始在中国发售新款iPad,而许多人士原本预期的时间是上季.

第二季中国大陆、香港及台湾的营收跳涨两倍,至79亿美元,约占苹果同期392亿美元总营收的20%.

通常苹果公司每年都会推出一款新的iPhone,但今年的新款iPhone迄今仍无任何细节.

然而,知情人士告诉路透称,新款iPhone将拥有更大的显示屏,而且苹果已开始向韩国及日本供应商下新显示屏订单.

与此同时,从苹果推出iPhone 4S到现在也仅仅三季,不管怎麽说,这款手机还相对较新.但分析师称,许多苹果粉现在把iPhone视作周期性推出的产品,而且新品面市时间一定程度上可以预见,因此这些粉丝更愿意等上几个月买新款.

华尔街估计,苹果售出了2,900万支iPhone,低於3月当季的3,510万支.新款iPad的销量料达到1,400-1,500万台,或可部分抵消预期中的iPhone销量环比下滑的影响.

除了对iPhone销量的担忧,华尔街亦担心谷歌及亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)在移动市场上的崛起,特别是谷歌推出了体型较小且价格更便宜的Nexus 7平板电脑,这款电脑的受欢迎度正在上升.

然而,没有一个人看空苹果的较长期前景.多数苹果观察家认为,假期期间苹果将能弥补回iPhone销量的下滑.苹果是按市值计全球最大的科技公司.

**关注假期季**

华尔街预估苹果在今年假期季料有大好前景,因其可能推出新款iPhone,还有新款"迷你iPad".

熟悉内情的人士对路透说,苹果一直在努力研发更小的平板电脑.

目前尚不清楚苹果是否将推出这类平板电脑,不过新款iPhone问世的时机已有点露出端倪.

Verizon财务长Fran Shammo上周四被问及为何消费者暂缓手机升级的行动,他说:"市场不断传言称第四季会有一款新机,所以大家都在等."

投资人通常会仔细解读高管的评论,想从中挖出新产品的蛛丝马迹.不过苹果的政策向来是不提前公布产品细节或问世时间.

个人电脑(PC)市场成长蹒跚之际,华尔街预估苹果第三季约售出400万台麦金塔电脑(Mac).

这个不太亮眼的预估似乎并未影响苹果股价,今年到现在为止苹果股价已涨了将近50%.自从4月达到644美元的高位以来股价即震荡剧烈.周五时收报604.30美元.(完)

--编译 蔡美珍/洪曦/兰秀娟/李婷仪;审校 杜明霞/程琳

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