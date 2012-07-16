停发新股不能实质改善市场环境--证监会

中国证券报周一援引证监会投资者保护局并称,国际板何时推出还没有时间表,目前还处在制度设计、方案论证和规则制定阶段.而"新三板"市场正在筹建,将采取逐步扩大试点的方式稳步推进.

投资者保护局并表示,"新三板"主要是为未上市股份公司提供股份转让服务,不向社会公众募集资金,即便融资也是以定向募集为主,且增资规模较小,不会产生对A股的资金分流效应,初期将选择少数城市条件成熟的国家级高新技术园区,不会对已有市场产生负面影响.

上海证 报并援引投保局回应九大资本市场热点问题表示,目前资本市场气氛不够热烈,主要是国际国内经济增长下行压力较大,投资者信心受到影响,而非资金不足;另外,新三板与主板、中小板和创业板是功能互补、相互促进的关系,不是重复建设,都是多层次资本市场体系的有机组成部分,将使不同发展阶段、不同类型、不同特点的企业都能得到支持和发展.

证监会还表示,已开始推动建立基金经理和基金投资者利益捆绑的机制,具体包括了出台相关规定,建立基金从业人员与基金份额持有人的利益绑定机制,还有要求基金公司在募集发起式基金时,需使用公司股东资金、公司高管等人员资金认购不少於1,000万元人民币,且持有期限不少於三年,另外还有探索基金费率改革等.

沪综指上周收低1.7%,为连续第四周下跌.上周五收报收报2,185.895点,後市下试年内低点2,132点可能性较大.

而国际板方面,今年两会期间,证监会主席郭树清重申,国际板推出也没有时间表,其发行、上市、交易相关制度均需再研究完善,并进行统筹考虑.在2009年提出建立上海国际板设想後,汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)、东亚银行(0023.HK)和可口可乐(KO.N)等多家知名公司纷纷表示有意登陆上海国际板,不过监管层方面目前尚未有一个明确的时间表.(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯

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