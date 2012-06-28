新闻集团董事会批准公司一分为二--消息人士

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透6月28日电---一位知情消息人士周四称,传媒巨头新闻集团(NWSA.O)(NWS.AX)董事会已原则上批准公司一分为二,出版和娱乐业务将各立门户.
该消息人士称,新闻集团以董事长默多克为首的董事会周三举行会议,预计将在周四晚间宣布成立两家上市公司的决定.这证实了此前《华尔街日报》的报导.
多年来,默多克一直抗拒一些大股东要求分拆或出售增长缓慢、甚至亏损的报纸业务的压力,但他却突然作出分拆决定,让外界始料未及.
这位消息人士透露,有关管理层结构的细节仍待确定,且分拆仍需董事会正式批准.整个过程预计将耗费约一年时间.该消息人士要求匿名,因为分拆决定尚未公布于众.
在旗下英国报纸发生窃听丑闻後,新闻集团面临分拆报纸业务的压力日渐加大,期间还被迫放弃收购付费电视集团BSkyBBSY.L.
"就在一个月前,他(默多克)还说绝不会这麽做,"新闻集团一位知晓这场谈话的内部人士称.
新闻集团旗下《华尔街日报》之前报导称,分拆後,其中一家公司将持有二十世纪福克斯电影制片公司(20th Century Fox)、福克斯广播网络和福克斯新闻频道(Fox News Channel)等娱乐业务,另一家公司将持有出版业资产,包括《泰晤士报》、《澳洲人报》及哈珀柯林斯出版集团(HarperCollins).
新闻集团在周二的简短声明中仅表示,正在"考虑"拆分公司.根据知情人士,新闻集团已经聘请摩根大通、高盛及Centerview等投行为拆分进程提供咨询服务.
《华尔街日报》称,周三的董事会会议持续了大约一个半小时,而且诸多细节尚未决定,像是将由谁掌舵出版业务.
无法立即联系到新闻集团在纽约和悉尼的发言人,评论拆分计划是否已获批.
此前便预期董事会将批准分拆集团.长久以来,新闻集团董事会因被默多克家族主导或受其指挥而遭到批评.但尚不清楚会否就此案进行股东投票.若果真要进行投票,默多克掌握的股份略低於40%,但应该不难获得所需要的另外10%股份支持.
新闻集团要将广播、有线电视、电影资产与出版及教育业务切割,势必会因监管及税务议而更加复杂,可能需要一年时间才能完成.
2011年6月止年度,电影电视业务营收为235亿美元,远高於出版部门的88亿美元.据巴克莱资本分析师称,包括整合市场营销服务在内的出版业务占新闻集团企业价值约7%.巴克莱资本估计,出版业务占新闻集团营收和营业利润比例分别为24%和11%左右.(完)
--编译 白云/王兴亚/梁睿雪;审校 蔡美珍
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