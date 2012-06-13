日产-雷诺CEO预计欧洲汽车市场料将出现三四年萧条期

路透纽约6月12日电---日产汽车(7201.T)与雷诺汽车(RENA.PA)执行长戈恩周二表示,预计欧洲汽车市场将出现"三至四年多的萧条".

戈恩在纽约举行的一业界早餐会上表示,日产和雷诺在为欧洲"最坏的情况作准备".随着该地区各国经济的下滑,汽车销量也随之减少.

"欧洲会走向分裂吗?"戈恩称,"我认为不会.我想欧元将继续存在.我觉得欧洲人最终会找到解决问题、保持欧洲完整的方法."

雷诺首席营运官(COO)Carlos Tavares周二呼吁政府对法国和欧洲汽车市场予以新的支持,或许这会是解决问题的一个答案.

"如果能够提高需求,那麽任何支持行动都是值得的."Tavares在巴黎市郊的一次活动中表示.

执行长戈恩表示,如果像希腊或西班牙等一些国家退出欧元区,这种脱离也可能是暂时性的.

戈恩称,面对极大不确定性的欧洲消费者正推迟对汽车等较大产品的支出.他还表示,日产和雷诺需有足够实力,以便在未来三至四年的不利局面中胜过同业.

戈恩表示,在日本市场方面,强势日圆给获利构成障碍,日产汽车正驻足不前.但他补充称日产与雷诺所面临问题的严重程度要低於日本,因其可增加中国、墨西哥或其他地方的产能.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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