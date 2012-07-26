诺基亚叫停中端手机新软件平台项目--消息

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透赫尔辛基7月26日电---三位熟悉情况的消息人士表示,陷入困境的芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE已经叫停一项软件项目,此前该公司曾希望这项计划能够对谷歌(GOOG.O)安卓发起挑战.
诺基亚冀望基於这款基於Linux、代号为Meltemi的软件平台,能够替代推出多年的Series 40软件.但该公司出於大幅削减开支的目的,终止了开发计划.
此举意味着在定价为100-200美元的大众手机市场中,诺基亚将有丢失强势地位的风险.
诺基亚拒绝置评.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
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