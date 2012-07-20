诺基亚第二季继续大幅亏损 但现金持有略高於预期

路透赫尔辛基7月19日电---芬兰诺基亚NOK1V.HE第二季亏损幅度略低於预期,且季度末持有现金并不像投资者所担心地那麽少,尽管该公司市场份额继续被苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)夺取.

业绩公布後,诺基亚股价跳涨10%.该公司在2011年2月决定放弃自己的智能手机软件,转而采用大多未经试用的Windows操作系统,此後其股价已经跌去逾80%.

诺基亚经调整後每股亏损为0.08欧元,市场平均预估为每股亏损0.09欧元;公司季末净持有现金42亿欧元,市场估计为37亿.

"一段时间来坏消息似乎没完没了,今日公布的业绩终於给诺基亚带来一线希望,"Ovum分析师Nick Dillon说.

在截至6月的三个月里,所有三大评级机构均将诺基亚债券评级调降至"垃圾级",公司也两度发出获利预警,称打算削减20%的岗位.

曾经是全球手机产业的龙头老大,诺基亚因为介入智能手机市场太晚,已经在这块利润最丰厚的市场上被苹果和三星甩下.

诺基亚新推出搭载微软(MSFT.O)软件的Lumia系列手机作为抗衡,但在消费者中反响相对较小.消费者青睐于苹果iPhone和搭载谷歌(GOOG.O)安卓(Android)系统的手机.

诺基亚在第二季共计销售400百万部Windows手机,几乎比第一季销量翻了一番,但与苹果3,000万部iPhone手机和三星的5,000万部智能手机的成绩一比不免相形见绌.(完)

--编译 郑茵;审校 隋芬

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