野村称内幕消息泄漏问题可能不仅止于已知三起案子

康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产 核心条款仍存分歧
路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
路透东京7月26日电---日本野村控股(8604.T)周四表示,股票承销发生内幕消息泄漏的情况,极有可能并不限於已知的三个案例.
这家日本最大的券商表示,已任命证券部门主管永井浩二出任新的CEO,接替渡部贤一,後者因内幕交易丑闻而下台.
永井浩二将继续担任野村证券社长.
此外,据称公司已任命美国运营部门主管吉川淳接替柴田拓美出任首席运营官(COO).
此次管理层变动将於8月1日生效,日本金融监管当局还可能对野村进行处罚.(完)
--编译/审校 蔡美珍/丁琦/王冠中
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路透2月28日 - 对于外传美国总统特朗普计划公布一项变更全国生物燃料计划的行政令，白宫周二予以否认。此前美国再生能源协会(U.S. Renewable Fuels Association，RFA)表示特朗普团队已通知该组织表示，有一项行政令正待发布。
特朗普将表示：“我的经济团队正在研究历史性税改，将对企业降低税率，让他们能够在任何地方与任何人竞争并蓬勃发展。同时，我们将大规模减轻中产阶级的税负。”(完)