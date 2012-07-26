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国际财经 | 2012年 7月 26日 星期四 18:42 BJT

野村称内幕消息泄漏问题可能不仅止于已知三起案子

路透东京7月26日电---日本野村控股(8604.T)周四表示,股票承销发生内幕消息泄漏的情况,极有可能并不限於已知的三个案例.

这家日本最大的券商表示,已任命证券部门主管永井浩二出任新的CEO,接替渡部贤一,後者因内幕交易丑闻而下台.

永井浩二将继续担任野村证券社长.

此外,据称公司已任命美国运营部门主管吉川淳接替柴田拓美出任首席运营官(COO).

此次管理层变动将於8月1日生效,日本金融监管当局还可能对野村进行处罚.(完)

--编译/审校 蔡美珍/丁琦/王冠中

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