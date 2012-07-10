挪威政府介入罢工事件阻止石油业停工

* 政府下令石油工人复工

* 政府称资方停产的威胁并无必要

* 政府在资方即将停产前几分钟介入

路透奥斯陆7月10日电---挪威政府周一在最後关头下令解决石油工人罢工的劳资纠纷,此举化解了市场对挪威石油业全面停工及欧洲石油供给大减的担忧.

挪威石油工人罢工事件已推升油价上涨,分析师原本预期政府会更早有所动作,阻止资方从周一2200GMT起禁止所有海上石油工人上工.

挪威政府介入的消息,令石油市场压力缓解,原油价格在亚洲时段盘初下滑.

根据挪威法律,政府可以强制要求罢工工人重回岗位,过去政府也曾介入,以保护挪威经济重要命脉的石油业.

但挪威政府介入这次最新纠纷的动作缓慢,一直到资方即将停产的几分钟前才干预,政府称,因顾及可能的经济层面後果.

"为保护挪威极其重要的利益,我必须做出这个决定.这并不是个容易的抉择,但我不得不做决定."劳工部长Hanne Bjurstroem在与工会和挪威石油业协会(OLF)开会後告诉路透.

挪威是全球第八大石油出口国.若完全停产,将使石油、天然气液(NGL)和凝析油日供应减少逾200万桶.

但劳工部长表示,她主要担心的是天然气供应可能削减.挪威是全球第二大导管输送天然气出口国,多数供应都运往英国、荷兰、法国和德国.

"这可能严重伤害外界对挪威作为可靠供应商的信任感."她并称.

油气行业约占到挪威4,170亿美元经济规模约五分之一.

最大工会Industri Energi的领导人Leif Sande表示,工人将立即返工.该工会代表7,000名海上工人中的过半数员工.

"十分令人难过.罢工已经结束,"他向记者表示.

挪威此次劳资纠纷令人惊讶,该国油气工人待遇已经是全球最高,平均年薪达18万美元.海上工人每年工时为16周,但他们呼吁将退休年龄提前到62岁,原因是工作条件艰苦.

挪威石油业协会称,罢工16天所造成的损失约为31亿挪威克朗(5.09亿美元).

下一步将对新的薪资协议进行强制仲裁.(完)

--编译 蔡美珍/张若琪/梁睿雪;审校 吴云凌/程琳

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