西方公司联合中资企业投标英核电站

路透伦敦/法兰克福6月18日电（记者 Karolin Schaps/Arno Schuetze）---核工业和金融消息人士告诉路透，中国可能很快入主英国一高端核项目，此前两家中国国有企业已与西方公司联合参与竞标合计240亿美元的核电开发项目。

中国通过参股西方企业投资於欧洲能源和基础设施行业的活动此起彼伏。英国泰晤士水务公司（Thames Water）和葡萄牙的公共电力公司EDP(EDP.LS)均为近期个案。

英国政府希望新建核电站，但日本福岛核电站事故发生後核电建设成本高涨，全球经济增长放缓更导致西方开发商项目融资益发困难。

核反应堆制造商Areva(AREVA.PA)和西屋公司均已分别联合中国不同核电企业一道竞标，Areva和西屋都希望Horizon在英国采用自己的反应堆设计。

熟悉招标程序的匿名消息人士称，“Areva和西屋分别组建了各自的投标联合体。”另一名银行业消息人士确认了上述投标主体。

德国公用事业公司RWE(RWEG.DE)和E.ON(EONGn.DE)今年3月宣布出售Horizon，後者是这两家德国公司成立的合资企业。这两家德国公司原计划通过Horizon投资150亿英镑（240亿美元）在英国的Oldbury和Wylfa建设两座核电站，合计发电能力至少为6吉瓦。

上述消息人士称，西屋公司已与中国国家核电技术公司（SNPTC）联合投标，Areva则与中国广东核电集团（CGNPC）一道投标。

西屋、Areva和中国国家核电技术公司拒绝置评，尚无法联系到中国广东核电集团人士置评。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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