美国对伊朗同IAEA会谈未取得进展表示失望

路透维也纳6月9日电---美国驻国际原子能机构（IAEA）临时代办伍德（Robert Wood）周六称，伊朗同IAEA的会谈未能取得进展令人失望，表明该国仍不遵守其对IAEA的承诺。

IAEA周五与伊朗举行会谈，试图消除对伊朗核项目进行调查的障碍，但未能取得成功，这令该国与主要大国本月稍晚进行的高级别谈判取得成功的机率减小。

IAEA称，该机构与伊朗举行会谈，旨在敲定恢复长期停滞的调查的框架协议，但会谈未能取得进展。

六国密切关注IAEA同伊朗的会谈，以判断伊朗与他们恢复谈判前是否准备做出让步。伊朗与六国将於6月18-19日在莫斯科就其核问题举行谈判。

伍德通过电邮对路透表示：“我们感到失望。”

“昨天的结果凸显伊朗仍不遵守其对IAEA的承诺，进一步表明该国需要与IAEA合作，来解决国际社会的真正担忧，”他说。

IAEA一直推动与伊朗达成协议，以允许其核查人员尽快进入该国的帕琴（Parchin）基地。IAEA认为，伊朗在该基地进行了与发展核武器相关的爆炸试验，且眼下可能正在清理相关证据。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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