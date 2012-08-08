NYMEX原油脱离12周高位但仍高於93美元 受供应忧虑支撑

路透首尔8月8日电---美元原油期货周三微跌,但仍维持在每桶93美元上方,因市场担忧供应问题,以及寄望欧洲和美国的央行将采取进一步刺激措施.美国原油期货上日升至12周高位.

截止0036GMT,美国9月原油期货下跌0.42美元,至每桶93.25美元,上日盘中触及日高94.42美元,结算价报每桶93.67美元,均为5月15日以来的最高水平.

9月布兰特原油期货下滑0.39美元,至每桶111.61美元,昨日结算价报112美元.

北海原油产量下降和中东地区紧张局势引发的供应疑虑,推动原油期货周二连续第三个交易日结算价上扬.

大西洋飓风季的第二个飓风"Ernesto"预计将在周三晚间到达墨西哥湾南部,那里有石油公司Pemex的港口设施以及近海平台.

伊拉克北部库尔德地区的石油出口於周二恢复每日10万桶,以期能结束与中央政府之间关於石油收入的争议.

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二称,美联储应该开始买入公债和抵押支持证券(MBS),一直持续到经济全面恢复力量为止.

英国央行周三料将调降对2012年及其後的经济增长和通胀预估,令市场预期央行在今年稍後可能进一步增加发钞以提振经济.

美国能源资料协会(EIA)下调非石油输出国组织(OPEC)国家2012年和2013年石油日产量预估,并上调今明两年全球石油日需求增幅预估.

美国石油协会(API)公布,美国上周原油库存减少540万桶,降幅远超预期.能源资料协会(EIA)的库存报告将在周三1430GMT出炉.(完)

--编译 肖群英/徐文焰;审校 张荻/张明钧

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