美联储经济刺激预期降温 NYMEX原油期货收跌

* 伯南克并未给出有关进一步刺激举措的线索
* 中国意外降息
路透纽约6月7日电---美国原油期货价格周四下跌,因美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克的讲话降低了联储出台进一步经济刺激政策的预期,抵消了中国意外降息的提振.
伯南克表示,美联储已经做好了一旦金融危机加重将会扶助经济的准备,但他并没有暗示很快将出台进一步的货币刺激政策.
投资者一直在等待有关联储第三轮大规模购债计划的暗示,伯南克的讲话令他们失望.
由於欧债危机的拖累,西班牙债信评级被惠誉大幅调降三个级距,惠誉并暗示评级可能还会调降,因该国银行业体系重组的成本不断升高,而希腊仍处在政治漩涡之中.
中国周四在利率方面带给市场两个惊喜,在调降借款利率以应对经济成长乏力问题的同时,亦在设定有竞争力的存贷款利率方面给予银行更大的灵活性.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期货下跌0.20美元,或0.24%,结算价报每桶84.82美元,盘後交易中延续跌势,跌破84美元.
美国政府一位官员表示,美国将宣布一份新名单,名单上的国家不会因为与伊朗的石油贸易受到金融制裁.
Koch IndustriesKCHIN.UL旗下加拿大能源部门已将其在艾伯塔省几个油砂矿的权益进行拍卖.
荷兰石油分析师Pieter Kulsen称,过去一周,欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的独立汽油库存增至72.4万吨.
美国上周初请失业金人数下降.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
7月原油 84.82 -0.20 -0.2% 83.43 87.03 312,790 313,102
8月原油 85.13 -0.20 -0.2% 83.77 87.32 74,624 79,167
7月RBOB汽油 2.6850 -0.0053 -0.2% 2.6650 2.7257 47,321 65,120
8月RBOB汽油 2.6222 -0.0094 -0.4% 2.6008 2.6657 33,898 45,967
7月取暖油 2.6671 -0.0046 -0.2% 2.6489 2.7138 62,653 71,319
8月取暖油 2.6731 -0.0058 -0.2% 2.6547 2.7210 35,439 25,507
ICE合约
7月布兰特 99.93 -0.71 -0.7% 99.07 102.45 266,744 238,424
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 630,399 647,809 542,665 1,461,101 -4,497
汽油 125,168 161,328 149,510 292,481 4,249
取暖油 155,871 153,185 133,850 311,460 -4,952 (完)
--编译 郑茵; 审校 张荻
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