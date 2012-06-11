NYMEX原油期货收跌并触及今年新低 涨势消退

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* 欧盟救助西班牙银行业,未能减轻投资者担忧
* 上周美国原油库存预计减少150万桶
* API一周原油数据将於周二公布
路透纽约6月11日电---美国原油期货价格周一连续第三日下跌,并在尾盘创下2012年新低.先前欧盟(EU)达成救助西班牙银行业协议所带动的涨势消退,因投资者对协助协议产生新的疑虑,并关注希腊等其它陷入困境的欧元区国家.
尽管油价下跌,但主要原油生产国沙特阿拉伯呼吁提高石油输出国组织(OPEC)的产量目标,这进一步增添了油市中的空头气氛.
由於投资者对西班牙救助计划感到失望,欧元兑美元下跌,股市也纷纷收低,令油市进一步承压.
消息人士称,美国Motiva Enterprises日处理能力60万桶的Port Arthur炼厂的一个原油蒸馏装置发生故障,将至少停产维修两个月甚至五个月.该消息也利空原油.
在一周原油库存报告公布前,路透调查的分析师预测,因进口减少,上周美国原油库存预计减少150万桶.
路透调查还显示,上周美国馏分油库存预计增加100万桶,汽油库存料增长150万桶.
美国石油协会(API)将在周二油市收盘後公布截止6月8日当周的石油库存报告.
美国能源资料协会(EIA)随後在周三发布石油库存报告.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期货下跌1.40美元,或1.66%,结算价报每桶82.70美元,交易波动区间在82.58-86.64美元之间.在结算後交易中,油价进一步跌至日低81.11,为去年10月6日以来最低水准,当时美国近月原油合约跌至79.08美元.今年的上一低位是6月4日近月合约触及的81.21美元.
伦敦洲际交易所(ICE)-7月布兰特原油合约收报每桶98美元,下跌1.47美元或1.48%,波动区间在97.41-102.71美元之间.在盘後,该合约跌至日低96.48美元,仅比亦在6月4日触及的今年低位95.63美元高出0.85美元.
布兰特原油期货较美国原油的升水报15.30,与上周五的15.37美元基本持平.
瑞士信贷的一周报告显示,截止6月8日当周,美国成品油利润率平均下滑4.3%.
数据显示,中国5月份重要商品的进口数据令进口下滑的预期落空,原油进口处於纪录高位,铜和铁矿石进口较上月涨幅均再度超过10%.
中国5月份的通胀、工业增加值和零售销售数据均低於预期,为连续第二个月增长疲软,经济下行风险导致中国央行在上周降息.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
7月原油 82.70 -1.40 -1.7% 81.11 86.64 319,367 304,641
8月原油 83.00 -1.39 -1.7% 81.43 86.91 83,633 102,495
7月RBOB汽油 2.6566 -0.0286 -1.1% 2.6285 2.7523 57,527 63,209
8月RBOB汽油 2.5877 -0.0338 -1.3% 2.5592 2.6859 46,096 32,831
7月取暖油 2.6357 -0.0364 -1.4% 2.6087 2.7428 53,047 79,963
8月取暖油 2.6394 -0.0357 -1.3% 2.6127 2.7441 25,380 42,932
ICE合约
7月布兰特 98.00 -1.47 -1.5% 96.48 102.21 224,481 252,948
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 608,183 687,726 563,287 1,454,551 6,834
汽油 150,870 138,213 148,754 297,818 -415
取暖油 130,794 196,350 135,429 309,973 -5,864 (完)
--编译 张涛/肖群英; 审校 张荻/徐文焰
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