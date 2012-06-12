NYMEX原油期货小幅上扬

路透纽约6月12日电---美国原油期货周二小幅上扬,此前数据显示上周美国国内原油库存增长,分析师预估为降低.

稍早时,原油期货自八个月低位反弹并实现四个交易日来首次收升,交易商迎来美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布的一周原油库存报告.

逢低买盘协助推升油价,但成交量低於30日均值,因石油市场等候周四在维也纳举行的石油输出国组织(OPEC)政策会议.

美国石油协会(API)周二公布,截止6月8日当周,美国原油库存增加160万桶,得益於进口增加,而路透分析师预估为减少140万桶.

美国库欣的原油库存减少34.4万桶.

API并称,上周美国汽油库存减少87.8万桶,分析师预估为增加110万桶;馏分油库存增加51.9万桶,远低於分析师预估的增加130万桶.

炼厂产能利用率上升0.7个百分点,至88.7%;而分析师预估为下滑0.1个百分点.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期货升0.62美元,或0.75%,结算价报每桶83.32美元,该合约在隔夜低见81.07美元,为近月合约自去年10月6日以来最低水准.上午交易中触及83.72美元的日内高点.

伦敦洲际交易所(ICE)-7月布兰特原油合约连续第四个交易日走低,下跌0.86美元或0.88%,结算价报每桶97.14美元,为布兰特原油近月合约自2011年1月25日收报95.25美元以来的最低收盘价.

布兰特原油期货较美国原油的升水缩窄至13.82美元,周一报15.30美元.

美国能源资料协会(EIA)周二发表月报,将2012年全球石油日需求增长预估下调15万桶,至81万桶.EIA还将2013年全球石油日需求增长预估下调7万桶,至109万桶.

EIA周二将非OPEC国家2012年石油日产量预估较5月预估上调12万桶,至5,272万桶.EIA并将2013年非OPEC石油日产量预估上调25万桶,至5,391万桶.

EIA在报告中表示,预计今年年底前伊朗石油日产量将减少85万桶,从去年年底的355万桶降至270万桶,因缺乏投资.

美国劳工部周二公布,美国5月进口物价较前月下降1.0%,录得将近两年以来的最大降幅,因能源和食品价格下滑.该降幅符合分析师的预期.

石油输出国组织(OPEC)月报显示,该集团5月日产原油3,158万桶,比4月日产量减少近5.8万桶,但较其供应目标多出158万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

7月原油 83.32 0.62 0.8% 81.07 83.72 307,832 343,211

8月原油 83.62 0.62 0.8% 81.39 84.01 86,789 96,184

7月RBOB汽油 2.6502 -0.0064 -0.2% 2.6311 2.6686 43,714 64,651

8月RBOB汽油 2.5833 -0.0044 -0.2% 2.5620 2.5991 33,076 47,247

7月取暖油 2.6215 -0.0142 -0.5% 2.6082 2.6534 58,367 60,485

8月取暖油 2.6236 -0.0158 -0.6% 2.6130 2.6565 28,672 26,694

ICE合约

7月布兰特 97.14 -0.86 -0.9% 96.62 97.97 239,774 233,783

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 578,985 649,691 571,197 1,454,103 448

汽油 124,177 160,490 146,545 301,207 3,389

取暖油 145,562 140,565 135,127 315,909 5,936 (完)

--编译 洪曦/肖群英; 审校 张涛/张荻

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