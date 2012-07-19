NYMEX原油期货触及八周高位 因忧虑中东局势及经济冀望

* 布兰特原油和美国原油期货触及八周高位

* 中东局势紧张巩固了地缘政治风险溢价

* 市场关注:周五美国8月原油合约到期

路透纽约7月19日电---油价周四连升第七个交易日,涨至八周高位,因中东局势紧张加剧了对供应可能中断的忧虑,且企业业绩强劲提振投资人的乐观情绪.

布兰特原油跳升逾2%,美国原油大涨3%,明日美国8月原油合约到期.

布兰特原油期货在过去七天累积上涨10%,为7月初来最大七天百分比涨幅.

"原油价格飙升,主要是因为以色列和伊朗之间爆发新一轮口角引发的地缘政治问题,以及叙利亚局的平民暴乱,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch在研究报告中说.

周三炸弹袭击造成叙利亚总统阿萨德核心集团高级官员死亡,且保加利亚巴士炸弹事件导致数名以色列游客身亡,以色列称是伊朗所为,这加剧了石油船货供应可能中断的忧虑.

布兰特原油期货9月合约结算价跳涨2.64美元,报每桶107.80美元,盘中一度触及108.18美元,此为5月22日触及109.36美元以来的最高.

美国8月原油期货升2.79美元,结算价报每桶92.66美元,交投区间为89.86-92.90美元,後者为5月22日触及93.01美元以来的最高日内高位.

美国9月原油期货上涨2.80美元,结算价报每桶92.97美元.

美国原油期货成交量较30日均值高出6%,布兰特原油成交量则较30日均值低20%.

欧洲股市触及四个月高位,受强劲的企业获利带动.美国股市周四收高,连升第三天,标普500指数升至两个半月高位,因科技企业获利及冀望将有更多货币刺激措施出台,盖过了经济数据疲弱的影响.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 92.66 2.79 3.1% 89.86 92.94 81,945 192,847

9月原油 92.97 2.80 3.1% 90.16 93.25 279,607 152,538

8月RBOB汽油 2.9389 0.0555 1.9% 2.8850 2.9428 43,813 55,784

9月RBOB汽油 2.8414 0.0659 2.4% 2.7803 2.8460 50,840 54,202

8月取暖油 2.9470 0.0694 2.4% 2.8830 2.9507 32,962 47,443

9月取暖油 2.9468 0.0697 2.4% 2.8817 2.9503 36,274 30,050

ICE合约

9月布兰特 107.80 2.64 2.5% 105.28 108.18 190,147 198,740

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 653,973 550,320 578,937 1,396,315 7,158

汽油 143,452 168,190 142,772 264,557 5,388

取暖油 130,682 140,351 144,803 326,205 1,898(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。