更正:NYMEX原油期货收跌 等候OPEC会议结果出炉

(更正:译文有误,内文第五段美国原油库存改为"3.8444亿桶",非"3,844.4万桶")

* OPEC料将维持生产限额不变

* 美国零售销售下滑令油价承压

路透纽约6月13日电---美国原油期货周三下跌,稍後举行的石油输出国组织(OPEC)政策会议料将维持产量目标不变,且疲弱的经济数据加剧油市的看跌情绪.

OPEC政策会议将於周四在维也纳召开,沙特(沙乌地)阿拉伯面临其他OPEC成员国要求其减少石油产量的压力,以防止原油价格进一步下滑.

沙特最初提议调高OPEC的产量目标,但该国很快放弃这一设想,且OPEC似将维持产量上限在每日3,000万桶的水平.

数据显示,美国5月零售销售连续第二个月下降,且5月生产者物价指数(PPI)月降幅为三年来最大.这些数据料将增加美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取进一步举措提振国内经济复苏的可能性.

美国能源资料协会(EIA)周报显示,美国上周原油库存减少19.1万桶,至3.8444亿桶,降幅低於预期.

EIA并称,上周美国汽油库存减少172万桶,馏分油库存下降6.3万桶.

路透调查显示,上周美国原油库存料将减少140万桶,汽油库存料增加110万桶,馏分油库存料增加130万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期约下跌0.70美元或0.84%,收报每桶82.62美元,交投区间在82.15至84.01美元.

国际能源署(IEA)称,伊朗石油出口今年迄今估计已下滑40%.

伊朗石油部长Rostam Qasemi在石油输出国组织(OPEC)石油行业会议上表示,该国尚未因国际制裁而"认真"缩减石油产出.

媒体引述阿尔及利亚能源和矿业部长Youcef Yousfi的话称,OPEC产量超出官方上限导致原油价格下滑,将令该组织面临重大风险.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

7月原油 82.62 -0.70 -0.8% 82.15 84.01 303,198 320,803

8月原油 82.92 -0.70 -0.8% 82.44 84.29 93,742 95,264

7月RBOB汽油 2.6554 0.0052 0.2% 2.6369 2.6922 50,188 56,496

8月RBOB汽油 2.5841 0.0008 0.0% 2.5671 2.6168 44,457 35,305

7月取暖油 2.6109 -0.0106 -0.4% 2.6050 2.6518 58,077 63,189

8月取暖油 2.6147 -0.0089 -0.3% 2.6085 2.6535 33,201 29,676

ICE合约

7月布兰特 97.13 -0.01 0.0% 96.67 98.38 135,972 245,701

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 584,136 603,181 572,344 1,458,395 -4,292

汽油 142,098 140,623 147,047 299,171 -2,036

取暖油 153,684 152,168 136,936 315,909 5,936(完)

--编译 肖群英/徐文焰;审校 张荻

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