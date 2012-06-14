更正:NYMEX原油期货收跌 等候OPEC会议结果出炉

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
(更正:译文有误,内文第五段美国原油库存改为"3.8444亿桶",非"3,844.4万桶")
* OPEC料将维持生产限额不变
* 美国零售销售下滑令油价承压
路透纽约6月13日电---美国原油期货周三下跌,稍後举行的石油输出国组织(OPEC)政策会议料将维持产量目标不变,且疲弱的经济数据加剧油市的看跌情绪.
OPEC政策会议将於周四在维也纳召开,沙特(沙乌地)阿拉伯面临其他OPEC成员国要求其减少石油产量的压力,以防止原油价格进一步下滑.
沙特最初提议调高OPEC的产量目标,但该国很快放弃这一设想,且OPEC似将维持产量上限在每日3,000万桶的水平.
数据显示,美国5月零售销售连续第二个月下降,且5月生产者物价指数(PPI)月降幅为三年来最大.这些数据料将增加美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取进一步举措提振国内经济复苏的可能性.
美国能源资料协会(EIA)周报显示,美国上周原油库存减少19.1万桶,至3.8444亿桶,降幅低於预期.
EIA并称,上周美国汽油库存减少172万桶,馏分油库存下降6.3万桶.
路透调查显示,上周美国原油库存料将减少140万桶,汽油库存料增加110万桶,馏分油库存料增加130万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期约下跌0.70美元或0.84%,收报每桶82.62美元,交投区间在82.15至84.01美元.
国际能源署(IEA)称,伊朗石油出口今年迄今估计已下滑40%.
伊朗石油部长Rostam Qasemi在石油输出国组织(OPEC)石油行业会议上表示,该国尚未因国际制裁而"认真"缩减石油产出.
媒体引述阿尔及利亚能源和矿业部长Youcef Yousfi的话称,OPEC产量超出官方上限导致原油价格下滑,将令该组织面临重大风险.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
7月原油 82.62 -0.70 -0.8% 82.15 84.01 303,198 320,803
8月原油 82.92 -0.70 -0.8% 82.44 84.29 93,742 95,264
7月RBOB汽油 2.6554 0.0052 0.2% 2.6369 2.6922 50,188 56,496
8月RBOB汽油 2.5841 0.0008 0.0% 2.5671 2.6168 44,457 35,305
7月取暖油 2.6109 -0.0106 -0.4% 2.6050 2.6518 58,077 63,189
8月取暖油 2.6147 -0.0089 -0.3% 2.6085 2.6535 33,201 29,676
ICE合约
7月布兰特 97.13 -0.01 0.0% 96.67 98.38 135,972 245,701
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 584,136 603,181 572,344 1,458,395 -4,292
汽油 142,098 140,623 147,047 299,171 -2,036
取暖油 153,684 152,168 136,936 315,909 5,936(完)
--编译 肖群英/徐文焰;审校 张荻
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。