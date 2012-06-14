NYMEX原油期货收高 因OPEC保持产油目标不变

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* OPEC保持产油目标不变,多个OPEC成员国希望沙特减产
* 各国央行准备行动应对希腊大选结果
路透纽约6月14日电---美国原油期货周四上涨,因石油输出国组织(OPEC)同意维持其目前的产油目标不变,且油价在盘後交易中进一步攀升,因消息称,各国央行准备行动,应对希腊大选结果对市场带来的动荡.
OPEC保持产油目标不变,冀望最大的产油国沙特将降低其产油量,最近沙特单方面增加了产量.
多个OPEC成员国促请沙特减产,令OPEC的供应量回到每日3,000万桶.沙特增产是造成OPEC每日3,160万桶实际产油量的主要原因.
油价在盘後交易扩大升幅,因消息称,如果希腊周日大选结果导致市场动荡,各国央行将准备提供流动性稳定金融市场及防止信贷紧缩.
这一消息也提振美股和欧元上涨.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期约升1.29美元或1.56%,结算价报每桶83.91美元,盘後交易中高见84.42美元.
荷兰石油分析师Pieter Kulsen称,欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油、汽油、航空煤油和柴油库存均下降.
英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至6月30日的四周内,石油日均出口料将减少10万桶.
印度正寻求从石油输出国组织(OPEC)成员国沙特(沙乌地)阿拉伯、卡塔尔和阿尔及利亚获得额外的石油供应.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
7月原油 83.91 1.29 1.6% 82.27 84.42 267,545 327,544
8月原油 84.22 1.30 1.6% 82.57 84.72 112,116 107,219
7月RBOB汽油 2.6764 0.0210 0.8% 2.6351 2.6935 28,406 69,695
8月RBOB汽油 2.6036 0.0195 0.8% 2.5641 2.6200 25,913 48,584
7月取暖油 2.6278 0.0169 0.7% 2.5975 2.6424 40,256 70,014
8月取暖油 2.6316 0.0169 0.7% 2.6005 2.6453 23,654 35,467
ICE合约
7月布兰特 97.03 -0.10 -0.1% 96.33 97.80 27,165 138,290
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 555,520 629,186 573,442 1,474,974 -16,579
汽油 82,123 167,149 147,047 260,516 767
取暖油 109,102 169,102 122,286 314,729 529 (完)
--编译 利棣儿/肖群英;审校 张荻
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。