NYMEX原油期货收高 因OPEC保持产油目标不变

* OPEC保持产油目标不变,多个OPEC成员国希望沙特减产

* 各国央行准备行动应对希腊大选结果

路透纽约6月14日电---美国原油期货周四上涨,因石油输出国组织(OPEC)同意维持其目前的产油目标不变,且油价在盘後交易中进一步攀升,因消息称,各国央行准备行动,应对希腊大选结果对市场带来的动荡.

OPEC保持产油目标不变,冀望最大的产油国沙特将降低其产油量,最近沙特单方面增加了产量.

多个OPEC成员国促请沙特减产,令OPEC的供应量回到每日3,000万桶.沙特增产是造成OPEC每日3,160万桶实际产油量的主要原因.

油价在盘後交易扩大升幅,因消息称,如果希腊周日大选结果导致市场动荡,各国央行将准备提供流动性稳定金融市场及防止信贷紧缩.

这一消息也提振美股和欧元上涨.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期约升1.29美元或1.56%,结算价报每桶83.91美元,盘後交易中高见84.42美元.

荷兰石油分析师Pieter Kulsen称,欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油、汽油、航空煤油和柴油库存均下降.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至6月30日的四周内,石油日均出口料将减少10万桶.

印度正寻求从石油输出国组织(OPEC)成员国沙特(沙乌地)阿拉伯、卡塔尔和阿尔及利亚获得额外的石油供应.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

7月原油 83.91 1.29 1.6% 82.27 84.42 267,545 327,544

8月原油 84.22 1.30 1.6% 82.57 84.72 112,116 107,219

7月RBOB汽油 2.6764 0.0210 0.8% 2.6351 2.6935 28,406 69,695

8月RBOB汽油 2.6036 0.0195 0.8% 2.5641 2.6200 25,913 48,584

7月取暖油 2.6278 0.0169 0.7% 2.5975 2.6424 40,256 70,014

8月取暖油 2.6316 0.0169 0.7% 2.6005 2.6453 23,654 35,467

ICE合约

7月布兰特 97.03 -0.10 -0.1% 96.33 97.80 27,165 138,290

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 555,520 629,186 573,442 1,474,974 -16,579

汽油 82,123 167,149 147,047 260,516 767

取暖油 109,102 169,102 122,286 314,729 529 (完)

--编译 利棣儿/肖群英;审校 张荻

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