独家：纽交所被控数据传输违反公平竞争 正和SEC协商和解

路透华盛顿8月6日电---纽约证券交易所(NYSE)NYX.N周一称正与美国证券交易委员会(SEC)进行协商,以和解有关该交易所违反公平竞争规定的指控.

SEC的调查聚焦在一项监管法令,该项规定禁止证交所以非公开的传输途径,将数据以比公开传输方式更快的速度传给特定客户.

路透在周一稍早引述消息人士报导NYSE寻求和解的消息後,NYSE营运商纽约-泛欧交易所集团证实正在与SEC协商.这些消息人士均因调查尚未公开而拒绝具名.

"纽约-泛欧交易所集团正与SEC一道努力解决有关其违反Regulation NMS的Rule 603(a)规定的指控,该项技术规则规定了特定交易所数据的传输时间,"公司声明稿称,"预计任何和解协议将不会造成重大影响".

该案件起因於NYSE被控违反市场讯息传播监管条例,即所谓的Regulation NMS条例.

目前尚不清楚SEC是否会要求NYSE支付罚款来解决指控.熟悉内情人士对路透说,本案可能还要过几个月才会有结果.(完)

--编译 李婷仪;审校 王兴亚

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。