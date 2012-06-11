奥巴马“澄清”美国经济表现并不好

路透华盛顿6月8日电---美国总统奥巴马周五强调称,美国经济表现"并不好",试图澄清他稍早关於民间部门健康的言论.针对奥巴马稍早的说法,共和党说他"脱离群众".

奥巴马在总统办公室对记者说,尽管企业获利强劲且公司在增雇员工,但小企业在融资等方面处境艰难,且经济其他部分也需要投注更多关注.

奥巴马稍早在记者会上称,民间部门表现"良好",但那些预算紧缩的州需要帮助.

共和党抓住奥巴马关於民间部门状况的言论进行攻击,众议院议长贝纳(John Boehner)说,"总统先生,相信我,民间部门并不好过."

共和党总统参选人罗姆尼(Mitt Romney)称奥巴马的声明是"一次非比寻常的错估".

奥巴马在後来这次的言论中重申,他认为州政府和地方政府需要帮助,以避免教师和警察失业,而且国会应帮助支持那些苦苦挣扎的房主和建筑工人.

"完全清楚的是,经济表现并不好,这也是为什麽我召开了记者会,"奥巴马表示.(完)

--编译 杜明霞;审校 张若琪

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