OECD秘书长称应立刻解决意大利和西班牙面临的压力

路透罗马7月11日电---经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周三接受采访表示,意大利和西班牙债市的压力很危险,且欧盟必须通过建立支持实施改革中国家的一个体系,来立刻解决这些压力.

葛利亚称欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)需要尽快进入操作层面,保证其可以干预债市,并应加强ESM使其可以向市场传递强力信号.

葛利亚说道,"我们当前面临意大利和西班牙的压力,若我们不能及时解决,这非常危险."

葛利亚称欧洲央行(ECB)应是干预直接或间接市场的主要机构,而欧洲应调动所有机构"全部能量".(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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