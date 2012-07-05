官员称中国企业“走出去”风险上升

路透北京7月5日电---中国商务部官员周四表示,现阶段中国企业走出去面临各类风险呈上升趋势.其中, 预计欧美经济增长短期内难以快速恢复,有效需求不足将导致中国企业开拓市场难度加大,利润增长空间受限制.

商务部对外投资与经济合作司副司长石资明并表示,全球资产价格上涨抑制了全球生产和贸易扩张,提高了中国企业海外投资成本.同时,一些国家提高外资审查,部分发展中国家政策稳定性也较差,均构成投资风险上升.

"在当今金融危机和欧债危机继续蔓延的背景下,各国经济复苏基础脆弱,国际市场需求持续低迷,全球投资保护主义日渐升温,外部压力进一步加剧,中外文化和利益冲突日益凸显.我国企业,特别是国有企业阻力加大."石资明在国际融资论坛上表示.

境外安全风险方面,她指出,目前中国对外直接投资存量的六成、对外承包合同的近八成、境外劳务人员的近九成都集中在亚非拉地区.这些地区许多国家存在战争、恐怖袭击、社会治安等较严重的安全风险,导致中国企业遭受较大人员和经济损失.

据商务部初步统计,2010年至今, 中资企业在境外共发生人员安全突发事件达上百起.

"需要明确的是,今後相当长时间,境外投资风险将长期伴随我国企业走出去进程.各方面需进一步增强防范意识." 石资明强调.

此外, 中国发改委利用外资和境外投资司司长孔令龙在同一场合表示,中国境外投资有助於促进国内产业结构调整,近年来已有一些企业逐步将能耗高产品生产转移到境外资源条件优越的国家或地区.

"轻工、纺织、机械、家电等优质产业的剩余生产能力向其他有条件的发展中国家转移,在拓展企业发展空间的同时,也促进所在国经济发展,为国内产业结构调整和节能减排做出贡献."他称.

商务部此前公布数据显示,今年前5个月,中国累计实现非金融类直接投资285.2亿美元,同比增长40.2%.其中,通过并购方式实现的直接投资112亿美元,占同期总额近四成.

孔令龙并预计,今年全年中国企业的境外投资还将出现较快增长.(完)

--发稿 苏丹/尹媛婷 审校 乔艳红

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