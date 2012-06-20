国际油价触及18个月低点 因库存上升且美联储声明令人失望

* 美国能源资料协会(EIA)数据显示原油库存意外增加

* 美联储延长卖短买长操作

路透纽约6月20日电---全球油价周三挫低逾3%,跌至一年半低点.数据显示美国原油库存意外增加,且投资人对美国联邦储备委员会(FED)所宣布的扶助经济举措感到失望.

美联储发表声明後,石油、股市及其他风险性资产出现震荡,起初的反应是下跌,因联储没有出台更大胆的宽松措施;後来由跌转升,市场寄望延长卖短买长操作的期限,也许对经济有帮助.

在一个小时内,多数金融市场重回美联储声明之前的水平.石油交易商关注欧债危机和美国经济增长乏力令石油库存日益过剩的迹象.

但在接近收盘时,欧美两地的石油期货更进一步走跌,投资人认为美联储主席伯南克的评论,没有提供太多量化宽松的希望.美联储前两轮推出刺激措施时,曾促使投资人涌进大宗商品之类的风险资产,从而支撑了油价.

布兰特原油期货8月合约收报每桶92.69美元,下跌3.07美元,是2010年12月17日以来,布兰特近月合约最低结算价.

"一些市场人士预期出台第三轮量化宽松政策(QE3),将再度感到失望,"Prestige Economics的Jason Schenker表示.

"今天宣布的刺激措施很温和."

需求疲软和库存攀升已促使美国原油供应达到1990年以来未见的水平.美国能源资料协会(EIA)数据显示,上周美国原油库存增加286万桶,分析师预估为减少110万桶.

尽管美国库存增加,纽约原油期货表现胜过欧洲的布兰特原油.美国原油获得支撑,因预期持续超过一年的美国中西部原油过剩最终缓解,即便上周库欣的库存增加.

美国7月原油期约到期,结算价报每桶81.80美元,下挫2.23美元.该期约盘中跌至日低80.91美元,为去年10月6日以来最低水准.

美国8月原油收报每桶81.45美元,跌2.90美元.8月布兰特原油/西德克萨斯中质油(WTI)价差缩窄0.17美元至每桶11.41美元,为1月份以来最紧窄的水平.

油价创新低和美联储消息刺激油市交投,路透数据显示,布兰特原油和美国原油的成交量较30日均值分别激增42%和34%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

7月原油 81.80 -2.28 -2.7% 80.91 84.34 27,021 109,008

8月原油 81.45 -2.90 -3.4% 80.86 84.72 403,240 279,625

7月RBOB汽油 2.5902 -0.0513 -1.9% 2.5844 2.6539 36,937 52,590

8月RBOB汽油 2.5073 -0.0626 -2.4% 2.5010 2.5780 67,546 52,949

7月取暖油 2.5874 -0.0477 -1.8% 2.5835 2.6498 42,398 60,867

8月取暖油 2.5846 -0.0496 -1.9% 2.5806 2.6460 53,953 55,362

ICE合约

8月布兰特 92.69 -3.07 -3.2% 92.38 96.04 316,552 276,703

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 765,155 554,402 551,660 1,432,126 30,680

汽油 170,826 163,211 146,981 299,171 -2,036

取暖油 152,966 198,276 136,956 314,200 -1,709 (完)

--编译 李婷仪/肖群英;审校 程琳/张荻

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