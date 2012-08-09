油价上涨 因美国经济数据优於预期且北海油田料减产

* 北海油田进行维护,料推出刺激措施提供支撑

* 热带风暴Ernesto绕过墨西哥湾沿岸

* 美国一周初请失业金和贸易数据优於预期

* OPEC看淡2013年石油需求

路透纽约8月9日电---原油期货周四收高,布兰特原油期货连续第五个交易日上涨,受益於美国经济数据优於预期,北海布兰特原油产量预计下降,以及持续冀望出台经济刺激措施.

早盘时油价因对热带风暴Ernesto的忧虑而获得支撑,但此後该风暴减弱,并绕过墨西哥湾沿岸,人们对此风暴可能将中断该地区石油供应的忧虑消退.

这一热带风暴减弱对美国原油期货的影响更加明显,接近尾盘时美国原油期货短暂跌至平盘下方,此後反弹并收於平盘上方.分析师称,布兰特原油期货维持多数升幅,对北海石油供应的忧虑提供了支撑.

9月布兰特原油期货涨1.08美元,结算价报113.22美元,为5月3日以来最高结算价,此前升至113.43美元的日高.

"总体来说呈多头走势,任何一次下跌都被当作买入的机会,"法兰克福德国商业银行能源分析师Carsten Fritsch称.

"鉴於供应风险,北海石油产量下降和墨西哥三个石油港口关闭,所有这些应支撑油价,"他补充说.

美国9月原油期货涨0.01美元,结算价报93.36美元.

"从技术层面来说,美国原油期货短期呈多头走势,"芝加哥Zaner Group资深经纪商Rich Alexander称.

盘中交投清淡,根据路透数据,布兰特原油期货成交量较30日均值低19%,美国原油期货则低12%.

**影响油价的因素**

美国上周初请失业金人数下降,另外一份报告显示,美国6月贸易逆差为一年半以来最低.

分析师称,这对处於挣扎态势的美国经济来说是乐观信号,可能将帮助改善未来石油需求.

对北海石油产量紧张的忧虑令布兰特原油期货获得支撑,9月北海石油产量料下降17%,因对Buzzard油田进行维护,石油供应自然递减.

中国数据显示,7月工业同比增速续跌至逾三年新低,另外零售销售低於市场预期,因此市场对中国进一步放宽货币政策的预期持续存在.

中国7月消费通胀年率降至30个月低点,暗示中国央行在放宽政策方面仍充足空间.

中国国家统计局周四公布,中国7月原油加工量同比增长1.1%,扭转了三个月来的连跌趋势,但最新数据是年内第二低,因需求仍乏力.

一些分析师表示,有报告称石油输出国组织(OPEC)成员国沙特阿拉伯7月微幅削减了石油产量,这亦支撑油价.

一位行业消息人士周四表示,沙特阿拉伯7月石油日产量为980万桶,较6月日产量减少30万桶.

早盘交易中人们不愿大幅推高油价,因之前OPEC成员国对明年需求作出了悲观评估.

OPEC表示,预计明年全球石油日需求量增加81万桶,与前次预估持平,不过中间的差值暗示需求可能下降.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 93.36 0.01 0.0% 93.07 94.21 228,007 269,931

10月原油 93.63 0.00 0.0% 93.36 94.47 84,439 88,708

9月RBOB汽油 3.0008 0.0204 0.7% 2.9634 3.0130 52,212 58,190

10月RBOB汽油 2.8083 0.0254 0.9% 2.7674 2.8169 41,932 37,772

9月取暖油 3.0450 0.0291 1.0% 3.0041 3.0554 48,140 53,014

10月取暖油 3.0529 0.0286 1.0% 3.0130 3.0630 30,952 25,409

ICE合约

9月布兰特 113.22 1.08 1.0% 111.60 113.53 136,655 188,637

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 499,464 615,755 543,505 1,450,097 -480

汽油 147,352 140,521 134,363 261,051 1,094

取暖油 148,194 145,093 137,275 314,338 1,602 (完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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