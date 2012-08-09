油价上涨 因美国经济数据优於预期且北海油田料减产

亚洲股市上涨 美元受3月升息预期激励
路透东京3月2日 - 亚洲股市周四上涨，因美国总统特朗普在国会的讲话不那么咄咄逼人，激励美国股市上涨；市场对美联储本月升息的预期升温亦提振美元。
* 北海油田进行维护,料推出刺激措施提供支撑
* 热带风暴Ernesto绕过墨西哥湾沿岸
* 美国一周初请失业金和贸易数据优於预期
* OPEC看淡2013年石油需求
路透纽约8月9日电---原油期货周四收高,布兰特原油期货连续第五个交易日上涨,受益於美国经济数据优於预期,北海布兰特原油产量预计下降,以及持续冀望出台经济刺激措施.
早盘时油价因对热带风暴Ernesto的忧虑而获得支撑,但此後该风暴减弱,并绕过墨西哥湾沿岸,人们对此风暴可能将中断该地区石油供应的忧虑消退.
这一热带风暴减弱对美国原油期货的影响更加明显,接近尾盘时美国原油期货短暂跌至平盘下方,此後反弹并收於平盘上方.分析师称,布兰特原油期货维持多数升幅,对北海石油供应的忧虑提供了支撑.
9月布兰特原油期货涨1.08美元,结算价报113.22美元,为5月3日以来最高结算价,此前升至113.43美元的日高.
"总体来说呈多头走势,任何一次下跌都被当作买入的机会,"法兰克福德国商业银行能源分析师Carsten Fritsch称.
"鉴於供应风险,北海石油产量下降和墨西哥三个石油港口关闭,所有这些应支撑油价,"他补充说.
美国9月原油期货涨0.01美元,结算价报93.36美元.
"从技术层面来说,美国原油期货短期呈多头走势,"芝加哥Zaner Group资深经纪商Rich Alexander称.
盘中交投清淡,根据路透数据,布兰特原油期货成交量较30日均值低19%,美国原油期货则低12%.
**影响油价的因素**
美国上周初请失业金人数下降,另外一份报告显示,美国6月贸易逆差为一年半以来最低.
分析师称,这对处於挣扎态势的美国经济来说是乐观信号,可能将帮助改善未来石油需求.
对北海石油产量紧张的忧虑令布兰特原油期货获得支撑,9月北海石油产量料下降17%,因对Buzzard油田进行维护,石油供应自然递减.
中国数据显示,7月工业同比增速续跌至逾三年新低,另外零售销售低於市场预期,因此市场对中国进一步放宽货币政策的预期持续存在.
中国7月消费通胀年率降至30个月低点,暗示中国央行在放宽政策方面仍充足空间.
中国国家统计局周四公布,中国7月原油加工量同比增长1.1%,扭转了三个月来的连跌趋势,但最新数据是年内第二低,因需求仍乏力.
一些分析师表示,有报告称石油输出国组织(OPEC)成员国沙特阿拉伯7月微幅削减了石油产量,这亦支撑油价.
一位行业消息人士周四表示,沙特阿拉伯7月石油日产量为980万桶,较6月日产量减少30万桶.
早盘交易中人们不愿大幅推高油价,因之前OPEC成员国对明年需求作出了悲观评估.
OPEC表示,预计明年全球石油日需求量增加81万桶,与前次预估持平,不过中间的差值暗示需求可能下降.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
9月原油 93.36 0.01 0.0% 93.07 94.21 228,007 269,931
10月原油 93.63 0.00 0.0% 93.36 94.47 84,439 88,708
9月RBOB汽油 3.0008 0.0204 0.7% 2.9634 3.0130 52,212 58,190
10月RBOB汽油 2.8083 0.0254 0.9% 2.7674 2.8169 41,932 37,772
9月取暖油 3.0450 0.0291 1.0% 3.0041 3.0554 48,140 53,014
10月取暖油 3.0529 0.0286 1.0% 3.0130 3.0630 30,952 25,409
ICE合约
9月布兰特 113.22 1.08 1.0% 111.60 113.53 136,655 188,637
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 499,464 615,755 543,505 1,450,097 -480
汽油 147,352 140,521 134,363 261,051 1,094
取暖油 148,194 145,093 137,275 314,338 1,602 (完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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