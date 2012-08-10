成品油价年内第三次上调(更新版)

中国拟修改企业所得税法 允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
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* 中国发改委宣布上调汽柴油零售价格
* 此前一度连续三次下调
* 分析师认为此举可舒缓炼厂亏损
路透北京8月10日电---在年内连续三次下调油价之後,中国国家发改委宣布,自周五起上调国内汽柴油零售价格,涨幅分别为4.5%和4.7%.分析师认为此次调整非常及时,炼厂有望大幅减亏.
发改委网站宣布,自本周五(10日)起,将分别提高国内汽柴油零售最高限价390元人民币/吨和370元/吨,折算到90号汽油和0号柴油,每升分别提高0.29元和0.32元.
"比较及时,从这几个月的情况看,都是很及时的调整,如果未来都保持这样的节奏的话,长期来看是好事."某大型券商石化行业分析师称.
他并表示,是次上调可以让炼厂大幅减亏,环比盈利会有好转,好的炼厂甚至实现盈亏平衡.
中国今年以来已经六次调整汽柴油零售价格,其中5、6、7三个月连续下调成品油价,降幅将近14%,令炼厂承压;而此次则为年内第三次上调成品油价.
"现在是很好的新定价机制推出时间,因为炼厂正在接近盈亏平衡."上述分析师并表示,但发改委可能因为当前油价仍较高而有所顾虑.
中石化(0386.HK)(600028.SS)成品油销售人士称,"我们仍然担心真实的终端需求,因为经济复苏的不确定性仍然很大."
该公司今年首季度净利按年下降35%,也逊於市场预期,主要受累于炼油业务亏损持续.
按照2008年底中国公布的调价机制,如果国际油价(迪拜、布伦特以及辛塔三地)22日的加权平均价格上升或下跌达到4%时,将考虑调整油价,但在实施过程中,存在调价周期过长,不能及时反映国际油价涨落等问题.
发改委3月亦曾表态,今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期,改进调价操作方式,提高机制运行的透明度.(完)
--发稿 李文科/张胜男/赵红梅; 审校 曾祥进
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