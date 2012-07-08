委内瑞拉称对华供油增至每日60万桶

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透加拉加斯7月7日电---委内瑞拉总统查韦斯称，该国今年对华原油出口增加了约30%，增至每日60万桶。
中国是查韦斯政府的主要合作夥伴，向後者提供了数以十亿计美元贷款，委内瑞拉用石油偿还部分贷款。
查韦斯在周五的演讲中称：“两年前，委内瑞拉还未对华供油过。”
“如今，我们每日对华供油60万桶，两年内，应会达到每日100万桶。”
今年年初，委内瑞拉称，每日对华供油46万桶。委内瑞拉除了偿还贷款，还希望多元化其出口市场。目前，美国是委内瑞拉主要出口市场。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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