OPEC暂时维持产量目标不变 冀望沙特减产

* OPEC维持每日3,000万桶的产量上限直至12月

* 公报称成员国将遵守产量纪律,但不会硬性实施配额

* 一些人担心若沙特不削减产量,可能造成油价崩跌

* 伊朗,伊拉克不乐见油价下跌

路透维也纳6月14日电---石油输出国组织(OPEC)周四维持产量上限不变,仅仅希望产油大国沙特阿拉伯尽快单方面削减供应以遏制油价跌势,除此之外便无能为力.

一些OPEC成员国呼吁沙特削减产量,以便让该组织的原油总供应量降至每日3,000万桶,以保卫每桶100美元的油价.

OPEC的实际石油日产量已达到每日3,160万桶,远远高於最初在12月确定的正式产量目标,对此沙特要负上很大的责任.

"当此之际,OPEC产量很不适当的上升,"阿尔及利亚石油部长Youcef Yousfi表示.

沙特对油价态度温和,该国不希望因为燃料成本高企而阻碍西方经济恢复强劲增长.

OPEC会议公报称,成员国同意遵守每日3,000万桶的产量目标,但若成员国不遵守各自的生产配额,因无法确保实现这个目标.

布兰特原油价格已经从3月时的每桶128美元峰值降至97美元,部分因为经济前景黯淡,但亦是由於沙特4月产量创下每日1,010万桶的30年高位.

OPEC一些成员国希望油价保持在100美元上方以支应财政预算,因此担心油价持续下滑.

"油价有失控下跌的危险,有可能跌到以後都极难回升的水平."Yousfi说.

OPEC内部经常与沙特意见不合的伊朗也不希望在自己被西方国家制裁导致出口降低之际,油价因为沙特的增产而被推低.

"我们不希望油价下跌,"伊朗石油部长Rostam Qasemi说.

"我们不乐见油价低於100美元,"伊拉克的OPEC事务主管Faleh al-Amri说.此言突显出德黑兰和巴格达对OPEC政策的立场开始接近.

**库存上升**

沙特增产导致全球石油库存迅速上升,此为利雅得方面的有意之举,意在以此抵消伊朗出口因西方制裁而大幅减少的影响.由於买家离去,伊朗的产量已经降至20年低点.

分析师表示,如果沙特不减产,油价进一步下跌的风险升高.

"展望第三季,库存将温和上升,而且随着宏观形势趋於疲软,也对油价不利,"美国咨询公司PIRA Energy执行长Gary Ross说."而沙特并不会急於削减产量."

欧那密将沙特额外的产油量和随之出现的油价下滑称为对全球经济的"一种刺激".其顾问称,该国超额产油意在通过增加库存,填补伊朗原油出口减少的缺口,同时也考虑到了脆弱的全球经济将令石油需求放慢的前景.

"市场供应有些过剩.不过多余的供应大部分变为了库存...因此在某种程度上说,市场还没有感觉到这些供应的存在."阿尔及利亚前石油部长卡利尔表示.他目前是一名顾问.

"试图预估伊朗造成的供应缺口的想法有可能适得其反.如果经济形势不佳导致需求趋软,那麽就要同时面对全球经济疲弱和市场供应过剩两个不利因素了."

然而油价难以预测,除了供需基本面不透明之外,主要是在於市场还须考虑到产油国政治因素的影响.

伊朗目前是影响油价的主要不确定因素.西方国家对伊朗石油出口实施制裁的影响未明,该国与全球大国就其核计划的谈判即将重启,而且以色列有可能对伊朗核设施予以打击.

"历史经验表明,全球金融崩溃可能令油价跌至每桶50美元甚至更低,而对伊朗实施打击则会推动油价升至150美元或更高."石油经纪商PVM的David Hufton说.(完)

--编译 郑茵/徐文焰;审校 戴素萍/张荻/张涛

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