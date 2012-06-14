OPEC要求沙特减产抑制油价下跌

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透维也纳6月13日电---石油输出国组织(OPEC)成员国周三向沙特施压,要求削减石油产量,防止油价进一步下滑.
OPEC的价格强硬派担心经济成长减缓会进一步推低油价.3月以来油价已经下跌了30美元.
"我们认为,鉴於当前的经济形势尤其是欧洲,价格很有可能大幅下跌,因此我们的政策是要扞卫12月达成的产量上限,"委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯在周四的OPEC会议前表示.
"我们担忧这种跌势,跌破100美元对利比亚来说非常痛苦,"利比亚石油部长Abdulrahman Ben Yazza表示.布兰特原油周三略超过每桶97美元,今年3月曾达到128美元的峰值.
沙特对油价立场温和,最初提出提高OPEC产量目标.但沙特很快放弃这一想法,OPEC可能会维持日产量上限在3,000万桶不变.
但沙特增产已使实际日产量达到3,160万桶,供大於求,令全球库存迅速增加.
OPEC的一份报告估计,今年第一季库存平均日增210万桶,而通常这是库存下降的季节.供需数据表明,第二季还会出现类似规模的增长.
"面对这样黯淡的不确定性,OPEC周四应该讨论限制产量,"伦敦石油经纪商PVM的David Hufton说.
**两难处境**
作为唯一能够大幅增产的主要石油出产国,沙特面临两难处境,既要在欧盟7月1日对伊朗石油禁运生效时,弥补伊朗留下的供应缺口,同时又不推低油价.
"对於未来,我们主要的担忧或者说未知有二:欧元区危机及其对石油需求的影响,还有欧洲对伊朗制裁的全面影响,"一海湾地区OPEC成员国高级代表称."我们并不关注价格;重要的是我们的客户想要什麽."
沙特希望油价保持在每桶100美元,在这一水准上既能让石油投资继续,又不会损害经济成长,多数OPEC国家要求确保油价不跌破100美元.
随着沙特增产,该国在4月的原油日产量触及1,000万桶的30年高点,确保可以弥补伊朗产量的减少.美国对沙特的原油进口在下降数年後今年已大幅增长,国内原油库存达到1990年以来最高.
国际能源署(IEA)报告称,自去年底以来,伊朗原油日产量已下降约40%或100万桶,至150万桶.
那些担心油价下滑的OPEC成员国可以援引OPEC维也纳秘书处提供的一份内部分析,该报告显示石油需求前景正在变得黯淡.
"从欧元区危机,到发展中与新兴经济体成长的明显减速,当前的挑战是多方面的,"秘书处在本周公布的一份报告中称.
"今年下半年基本面可能继续放缓,尽管从季节性角度来说需求应该上升."
就连沙特最亲密的阿拉伯海湾国家盟友也表现出对油价下滑的不安.
"有点太多了,"阿联酋石油部长哈米利这样看待石油供应.(完)
--编译 李爽/郑茵;审校 张荻/程琳
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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