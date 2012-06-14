OPEC要求沙特减产抑制油价下跌

路透维也纳6月13日电---石油输出国组织(OPEC)成员国周三向沙特施压,要求削减石油产量,防止油价进一步下滑.

OPEC的价格强硬派担心经济成长减缓会进一步推低油价.3月以来油价已经下跌了30美元.

"我们认为,鉴於当前的经济形势尤其是欧洲,价格很有可能大幅下跌,因此我们的政策是要扞卫12月达成的产量上限,"委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯在周四的OPEC会议前表示.

"我们担忧这种跌势,跌破100美元对利比亚来说非常痛苦,"利比亚石油部长Abdulrahman Ben Yazza表示.布兰特原油周三略超过每桶97美元,今年3月曾达到128美元的峰值.

沙特对油价立场温和,最初提出提高OPEC产量目标.但沙特很快放弃这一想法,OPEC可能会维持日产量上限在3,000万桶不变.

但沙特增产已使实际日产量达到3,160万桶,供大於求,令全球库存迅速增加.

OPEC的一份报告估计,今年第一季库存平均日增210万桶,而通常这是库存下降的季节.供需数据表明,第二季还会出现类似规模的增长.

"面对这样黯淡的不确定性,OPEC周四应该讨论限制产量,"伦敦石油经纪商PVM的David Hufton说.

**两难处境**

作为唯一能够大幅增产的主要石油出产国,沙特面临两难处境,既要在欧盟7月1日对伊朗石油禁运生效时,弥补伊朗留下的供应缺口,同时又不推低油价.

"对於未来,我们主要的担忧或者说未知有二:欧元区危机及其对石油需求的影响,还有欧洲对伊朗制裁的全面影响,"一海湾地区OPEC成员国高级代表称."我们并不关注价格;重要的是我们的客户想要什麽."

沙特希望油价保持在每桶100美元,在这一水准上既能让石油投资继续,又不会损害经济成长,多数OPEC国家要求确保油价不跌破100美元.

随着沙特增产,该国在4月的原油日产量触及1,000万桶的30年高点,确保可以弥补伊朗产量的减少.美国对沙特的原油进口在下降数年後今年已大幅增长,国内原油库存达到1990年以来最高.

国际能源署(IEA)报告称,自去年底以来,伊朗原油日产量已下降约40%或100万桶,至150万桶.

那些担心油价下滑的OPEC成员国可以援引OPEC维也纳秘书处提供的一份内部分析,该报告显示石油需求前景正在变得黯淡.

"从欧元区危机,到发展中与新兴经济体成长的明显减速,当前的挑战是多方面的,"秘书处在本周公布的一份报告中称.

"今年下半年基本面可能继续放缓,尽管从季节性角度来说需求应该上升."

就连沙特最亲密的阿拉伯海湾国家盟友也表现出对油价下滑的不安.

"有点太多了,"阿联酋石油部长哈米利这样看待石油供应.(完)

--编译 李爽/郑茵;审校 张荻/程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。