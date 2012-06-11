Open Garden应用支持手机共享网络

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透多伦多6月11日电（记者 Natasha Baker）---还在为旅行中找不到网络而发愁吗？一款名为Open Garden的智能手机应用，令用户可以与附近同样使用该应用的人免费共享网络。
“每个智能手机都是一台电脑和路由器，因此我们认为是时候让这些设备互联，让上网更加容易，”位於旧金山的Open Garden公司联合创始人兼首席执行官Micha Benoliel说道。
“只要两部智能手机临近，他们就能无缝地识别彼此。只要其中一部手机可以上网，另外一部也将能够利用这部手机的网络。”
如果一个拥有Open Garden应用的智能手机用户在咖啡馆或宾馆无法接入Wi-Fi，但是另一个智能手机用户可以，那麽该用户就可以通过後者的手机接入网络。
Benoliel指出，该功能对希望节省大量漫游费用的游客来说特别有帮助。
“假设你在旅行，到达了一个机场，你可以通过连接到另外一个使用Open Garden应用的用户手机上网，从而避免支付昂贵的漫游费用。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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