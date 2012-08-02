人行称二季度贷款利率总体有所下行

* 金融机构贷款利率总体有所下行

* 二季度末金融机构超储率2.1%,连续两个季度回落

* 流动性虽尚好,仍存技术因素拉高超储率的干扰

路透北京8月2日电---中国人民银行2012年第二季度货币政策执行报告显示,二季度金融机构贷款利率总体有所下行;同时,金融机构超储率虽然连续两个季度回落,但流动性尚好.

数据显示,截止2012年6月末,金融机构超额准备金率(超储率)为2.1%;农村信用社超储率与一季度持平,仍为3.6%.

不过,市场分析人士指出,2%左右的超储率确实尚处於比较高的水平;然类似一季度情况,部分或仍源於技术原因拉高,主观感受不似数据这般乐观.

超额准备金率是指商业银行超过法定存款准备金而保留的准备金占其存款的比例,可反映金融体系短期流动性状况,越高表明资金充裕,低则意味着流动性正收紧.

报告并指出,2012年6月末,M1增速较低主要与经济增长缓中趋稳、企业生产经营处於相对平稳期有关.M1与M2增速差距较大主要受到经济活动放缓、理财产品分流企业活期存款等因素的影响.

2012年6月末,广义货币供应量(M2)余额为92.5万亿元,同比增长13.6%,增速比3月末高0.2个百分点,与上年末基本持平;狭义货币供应量(M1)余额为28.8万亿元,同比增长4.7%,增速比3月末高0.3个百分点,比上年末低3.2个百分点.

**贷款利率总体有所下行**

受央行6月降息并调整存贷款利率浮动区间等因素影响,金融机构对非金融企业及其他部门贷款利率总体下行.这或为5、6月份新增信贷规模恢复的推手.

数据显示,6月贷款加权平均利率为7.06%,比3月下降0.56个百分点.其中,一般贷款加权平均利率为7.55%,比3月下降0.42个百分点;票据融资加权平均利率为5.07%,比3月下降1.14个百分点.个人住房贷款利率稳步下行,6月加权平均利率为6.68%,比3月下降0.75个百分点.

从利率浮动情况来看,执行上浮利率的贷款占比下降.6月,执行上浮利率的贷款占比为66.99%,比3月下降3.44个百分点.执行下浮利率和基准利率的贷款占比分别为7.92%和25.08%,比3月分别上升3.30个和0.13个百分点.

中国央行先前在近一个月时间内第二次降息,且为不对称降息,显示有意引导贷款利率下行,从而刺激信贷需求及经济增长. 同时宣布将贷款利率浮动区间的下限由基准利率的0.8倍进一步调至0.7倍,显示中国利率市场化的步伐比预期更快.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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