人行官员证实胡锦涛七一访港“送大礼”--报载

路透香港6月15日电---香港多份报章周五引述中国人民银行官员证实,国家主席胡锦涛将赴港出席回归15周年庆祝活动,而国务院为此正协调相关部门,研究推出有利香港经济金融发展及改善民生的新措施.

人行国际司副司长宋湘燕在北京会见香港传媒代表时作上述披露.

"为了配合胡锦涛主席七一前到香港访问,出席庆祝香港回归15周年活动,国务院正协调有关宏观经济部门,考虑给香港一些发展经济金融和改善民生的新措施,我们(人民银行)也有参与,但这些措施还在各部门协调中,还没到对外公布阶段."香港经济日报引述宋湘燕称.

宋湘燕并指出,香港发展人民币业务方面,有不可取代的优势,包括中央坚定支持香港作为国际金融中心、人民币清算行也在香港、且香港目前拥有5,000多亿元人民币存款等.

路透周四从两名消息人士获悉,香港将於近日宣布扩大本地居民每日人民币兑换上限,以及每日向内地银行账户汇款上限等措施,旨在增加人民币在香港的流动性.

此外,文汇报引述商务部官员称,商务部正大力推动香港加入东盟自贸区,内地与香港并将签署新的CEPA(内地与香港关於建立更紧密经贸关系的安排)补充协议.

该报引述商务部国际贸易谈判代表兼副部长高虎城表示,中央政府一贯支持香港参与区域经济合作,特别是鼓励香港积极参与已经和内地中央政府签署自贸区协定的国家和地区签订的自贸区协定.被问到这是否意味,香港日後亦可申请加入正在讨论中的中日韩自贸区,高虎城回应说,现时中日韩自贸区刚刚起步,相应的技术问题中国正会同其他各国进行探讨.

另一方面,日前前香港金融管理局局长任志刚抛出香港实行近30年的联系汇率制度可调整的言论後,震撼本地金融界,虽然港府财金官员以至候任特首梁振英己立刻重申表明联系汇率仍是最适合香港,但"脱钩"话题又再发酵.

大公报引述宋湘燕称,已注意到香港各界反应,央行将尊重特区政府选择.他强调称,中央政府对香港经济和金融支持的政策决心不会改变.而他认为,任志刚的研究文章仅代表其个人观点,而绝大多数人的看法是,目前在本港施行的联系汇率制度是适应自身经济特点.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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