人行官员建议存款利率市场化应先长期後短期

路透上海7月17日电---中国人民银行调查统计司司长盛松盛近日撰文指出未来中国利率市场化的路径.他建议,中国存款利率的放开宜按照"先长期後短期,先大额後小额"的思路渐进式推进.经过一段时间观察後,下一步可进一步扩大甚至放开中长期定期存款、大额协议存款利率的上浮区间.

他指出,再下一步,待时机成熟後再逐步扩大短期和小额存款利率上浮区间,直至最终放开上浮限制.

中国6月8日和7月6日两次降息,对存贷款利率和浮动区间均作了调整,成为中国利率市场化进程的重要里程碑.目前金融机构一年期贷款利率下浮区间已扩大到基准利率的0.7倍,存款利率上浮区间扩大到基准利率的1.1倍.

刊登在金融时报网站的上述文章指出,经过这两次调整,中国贷款利率市场化接近完成.除城乡信用社外的金融机构贷款利率已不设上限管理,在基准利率以下具有30%的自主定价空间,实际执行利率由银行根据财务成本、风险状况及盈利目标等与客户议价决定,基本反映了市场资金供求状况.

该文章还表示,在下一步利率市场化改革中,要重视发挥大银行对市场利率的引领作用,中央银行可以通过对大型银行的窗口指导引导市场利率,最大限度地避免资金价格过度波动.

文章建议,为了有效应对存款利率进一步放开後可能出现的市场动荡,中国急需加快建立存款保险制度,构建系统性金融风险监测评估框架,完善金融机构优胜劣汰的退出机制.

文章还指出,根据其他国家金融改革经验,利率市场化与汇率改革、资本账户开放是协调配合、相互促进的关系,下一步应继续协调推进这三项金融改革.(完)

--发稿 林琦 审校 杨淑祯

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