中国央行意外降息难解经济增长忧虑 A股反应淡然

* 降息动作难解经济增长忧虑

* 投资者谨慎观望气氛仍浓

* 亚洲股市走势普遍较弱

* 银行股整体走弱,地产股表现出色

作者 林琦

路透上海7月6日电---中国央行意外降息,以及欧洲和英国央行亦宣布货币宽松政策,这些都难以解除中国投资者心中对经济增长的担忧.A股周五早盘由升转跌,港股亦表现疲弱.

按过往惯例,无论是升息还是降息周期,刚开始的一两次加息或降息动作都不足以扭转市场主流预期.由於前景仍不明朗,投资者的首选动作肯定是谨慎观望.

央行此次非对称性降息,意味着中国的利率市场化建设又向前推进一步,银行股盈利能力进一步受损,盘中整体走弱;而地产、公用事业等负债率较高的行业则表现较强.

"大盘比较冷,在预料之中的事,...关键是个大趋势,牛市中再加息也没用,目前调整势,扭转也不容易."海通证券研究所策略分析师陈瑞明指出.

中国央行周四晚间宣布,自7月6日(周五)起不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%.这是一个月内中国央行第二次降息动作,同时将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.

参看中国利率走势图表,请点选(link.reuters.com/sud26s)

沪综指.SSEC周五开盘小涨0.11%後逐级回落,早盘收报2,190.714点,跌0.48%,盘中并一度触及六个月来新低.

面对全球两大经济体联手降息,亚洲股市周五反应亦很平静,香港恒生指数.HSI小跌0.4%,台湾加权指数.TWII亦下跌0.6%;而韩国KOSPO指数.KS11和日经指数.N225也均告下跌.

欧洲央行周四宣布将利率降至0.75%的纪录低位,但没有采取更大胆的举措,比如恢复购债计划或者向银行提供更多的长期流动性.而英国的0.5%利率已经是在纪录低位,英国央行昨日宣布将量化宽松规模增加500亿英镑.

不是政策不给力,而是经济前景看不清,海外投资者普遍在等待稍後将公布的美国就业数据提供更多的指引.

**谨慎观望成主流观点**

"降息了,看来上半年经济数据不乐观."中国人民大学经济研究所所长毛振华在其微博中指出,降息表达了央行和行政当局刺激经济增长的立场,而难得的贷款利率降幅大於存款利率降幅,则是这一立场的加倍.

他的结论语--"形势走向还得再观望两月,到时下决心不迟",可能反映了目前相当多投资者的心态.

中国下周一将公布居民消费价格指数(CPI)数据,下周五国家统计局将举行国民经济运行情况新闻会,公布二季度GDP及6月工业增加值、投资和消费等关键数据.

路透综合21家机构预测中值结果显示,中国二季度国内生产总值(GDP)同比增幅料连续第六个季度回落,并降至2009年一季度以来最低的7.6%,仅稍高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.

多家知名投行周五发布最新报告预期,中国央行後续还有降息或降低存款准备金率动作.花旗预计今年还有一次降息及两次降准;高盛高华预期今年还会降息1-2次和数次降准;中金公司则预计年内可能还有一次降息.

诺安基金亦发表简评称,央行第二次非对称降息超出市场预期,这也说明当前实体经济非常低迷,通过大幅度降低贷款利率来刺激需求已成为当务之急,但效果如何不可期望太高,目前来看对股市短期有维稳作用.

长江证券分析师宋中庆指出,近期大盘一直在阴跌,市场上没有赚钱效应,大家都在场外等底部出现.这次降息对银行股是不利的,而银行股占大盘的权重较大,所以大盘是否已见底,目前还不好说.

周五早盘银行股近乎全线下跌,招商银行(600036.SS)、宁波银行(002142.SZ)等中小型银行跌幅居前,而四大国有银行跌幅垫後,中国银行(601988.SS)早盘收平.

招商银行A股早盘收报10.48元,跌0.37元,或3.41%.

房地产股则成为今早股市明星.饱受宏观调控之苦的房地产行业,在近期楼市成交明显放量後,又迎来降息利好,其股价自然需要"跳跃庆祝"一下.

上海新梅(600732.SS)与合肥城建(002208.SZ)等中小型房地产股早盘封住涨停,龙头股万科(000002.SZ)仅涨1.72%.(完)

--审校 张喜良

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