中国官媒抨击美国总统候选人打“中国牌”

路透北京6月28日电---《人民日报》周四发表文章抨击美国两党总统候选人在竞选活动中打“中国牌”，称他们回避了美国真正的经济问题。

这篇文章措辞强硬，指出美国让国内选举冲击对外关系，是其政治的“一大悲哀”。

文章写道：“从奥巴马和罗姆尼相互攻讦中不难看出，他们比拼的是‘谁对中国更强硬’，而不是谁在中美关系上更具战略眼光，谁更有能力通过加强对华合作解决美国经济难题。”

“这无疑搞错了方向，暴露了美国两党总统候选人的战略短视。”

文章称，美国两党候选人比拼“中国牌”，也是经济不景气背景下焦躁情绪与选举政治交叉发酵。并称，时至今日，美国尚未完全走出国际金融危机的阴影。

文章补充说，美国经济症结在於深层结构性问题，在於长期依赖刺激消费而非扩大生产推动经济增长的战略。走出这一困境非一日之功，更需要勇气。

“拿中国说事，出台种种贸易保护主义措施，实在是回避矛盾的怯懦之举。‘中国牌’已不灵光，救不了美国经济。”

文章作者署名钟声，经常在《人民日报》发表一些对外政策事务的观点。

文章还称：“无论谁赢得选举，入主白宫後都不得不回归现实，毕竟在许多重大问题上，美国离不开中国的合作。然而，‘狠话’也是一种包袱。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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