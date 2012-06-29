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时事要闻 | 2012年 6月 29日 星期五 18:16 BJT

新疆挫败一起劫机事件

路透北京6月29日电(记者 Michael Martina)---官方媒体报道称，中国乘客与机组人员周五在新疆联手挫败了一起劫机事件。

新华社报道称，天津航空公司一架由新疆和田飞往乌鲁木齐的飞机起飞10分钟後发生劫机事件，乘客与机组人员联手制服六名劫机者。

报道称，在六人被制服後，飞机飞回和田。

新华社称，机上两名安全人员在与劫匪的打斗中严重受伤，乘务长与七名乘客轻微受伤。

记者致电新疆维吾尔自治区政府及公安机关的电话无人接听。（完）

编译：王燕焜 发稿：张家伟

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