新疆挫败一起劫机事件

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京6月29日电(记者 Michael Martina)---官方媒体报道称，中国乘客与机组人员周五在新疆联手挫败了一起劫机事件。
新华社报道称，天津航空公司一架由新疆和田飞往乌鲁木齐的飞机起飞10分钟後发生劫机事件，乘客与机组人员联手制服六名劫机者。
报道称，在六人被制服後，飞机飞回和田。
新华社称，机上两名安全人员在与劫匪的打斗中严重受伤，乘务长与七名乘客轻微受伤。
记者致电新疆维吾尔自治区政府及公安机关的电话无人接听。（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。