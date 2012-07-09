部分地区将开展电力竞价上网试点

路透北京7月9日电---中国国家发改委近日提出要促进民间资本在资源能源领域投资发展,包括要选择部分电力供需较为宽松的地区,开展竞价上网试点;同时将建立反映资源稀缺程度和市场供求关系的天然气价格形成机制,逐步理顺天然气价格等.

发改委在"关於利用价格杠杆鼓励和引导民间投资发展的实施意见"中并称,鼓励部分具备一定规模的非高耗能企业,按照有关规定与发电企业开展直接交易试点,交易电量、交易价格由双方自愿协商确定,增加电力用户选择权.

逐步理顺天然气价格,为民营资本参与天然气勘探开发业务创造条件,页岩气、煤层气、煤制气出厂价格由供需双方协商确定,鼓励民营资本进入非常规天然气生产领域.

此外,要完善水利工程供水价格形成机制,继续对民办民营的水利工程供水价格实行政府指导价,按照补偿成本、合理收益的原则,合理制定基准价格,扩大上下浮动幅度,为供水、用水双方提供更大的协商空间,吸引民间资本参与水利工程建设.

发改委并称要完善公共事业价格政策,民间资本按照国家有关规定通过特许经营的方式参与城市供水、排水和污水处理以及供气、供热设施建设与运营的,应与国有资本、外资同等对待,其价格水平按补偿成本、合理收益的原则制定.

将对廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房免收行政事业性收费和政府性基金;合理制定保障性住房租金和销售价格,鼓励和引导民间资本参与保障性住房建设.

按国务院要求,民间投资新36条的实施细则将於上半年全部出台,重点是放宽市场准入.此前,中国银监会、证监会、电监会住建部等部委已先後发布支持民间资本进入相关产业的政策.(完)

参看详情请点选(here)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。