尽快推民资参与的重点项目--国务院

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京7月30日电---为贯彻鼓励民间投资的政策,中国国务院常务会议最新表态称,要在铁路、市政、能源、电信、金融、卫生、教育等领域尽快推出一批引导民间投资参与的重点项目,发挥示范带动效应.
此前中国多个部委已经出台引导民间投资细则,但仍有"雷声大、雨点小"之嫌.此次国务院强调,要及时跟踪民间投资细则实施情况及效果.国务院近期将组织专项督查.
中国政府网周一稍晚刊登国务院常务会议新闻稿并称,在国际金融危机深层次影响仍在显现、国内经济下行压力加大的情况下,要及时采取强有力的政策举措,鼓励企业加强技术改造.
常务会议决定,中央财政将安排资金以贴息方式支持重点行业加快实施技术改造;并要用好现行有关税收优惠政策.
同时,要鼓励金融机构对技术改造项目提供多元化融资便利,支持企业采用融资租赁等方式开展技术改造.
会议并强调,鼓励和支持企业技改,要以企业为主体、市场为导向,注重效益,注重节能环保.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 黄凯
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