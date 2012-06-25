普京：国家资本主义不是俄罗斯目标

路透圣彼得堡6月23日电（记者 Douglas Busvine）---普京重返克里姆林宫後，首次就经济问题发表演讲时称：“国家资本主义不是我们的目标”，希望让参加圣彼得堡经济论坛的投资者了解，他如何认真对待出售国有资产一事。

普京3月重新当选俄总统，上月组建新的政府後，私有化成为最具争议性的政策议题。

俄罗斯经济规模为1.8万亿美元，一半是国有控股。尽管市况欠佳致使大型私有化交易受阻，但有关俄罗斯私有化的争论已导致权力重组，并可能造成更深远的影响。

反对者表示，私有巨头不应取代国有垄断企业。

普京周四称：“如果没有健康的竞争，市场经济将退化为行政命令体制。”

尽管存有质疑，俄总理梅德韦杰夫仍致力推动私有化进程，从小规模的交易着手，四年内实现国家石油公司Rosneft(ROSN.MM)等大型公司完全私有化。

谢钦（Igor Sechin）有其他看法。他是普京上届政府中的能源巨头，近期被任命为Rosneft首席执行官。

消息人士透露，谢钦游说普京创建一个能源委员会，该委员会或最终成为一个独立的权力中心，进而实现其打造国家能源巨头的目标。

圣彼得堡论坛的与会者中，石油企业掌门人数多於银行首席执行官，他们得到普京的接见。普京批准了近期Rosneft与意大利石油生产商埃尼集团（Eni）(ENI.MI)、埃克森美孚（Exxon Mobil）(XOM.N)及挪威Statoil(STL.OL)之间的石油开采协议。

59岁的普京明确表示，俄罗斯有25%的石油产自有外国合作夥伴的企业，这已经足够，“我们认为，俄罗斯经济具有极高的开放性。”

适逢欧洲爆发主权债务危机，资本加速流出俄罗斯，油价下滑，导致俄罗斯资产价格大跌。

投行人士称，由於俄罗斯公共财政健康状况良好，政府可以成为对价格敏感的卖方。

瑞银俄罗斯和独联体分公司首席执行官乔丹（Nicholas Jordan）称：“私有化项目的目的是，战略推进金融体系自由化进程。”

高盛俄罗斯投行部董事总经理阿尔谢尼耶夫（Sergei Arsenyev）称：“新政府刚刚组建。他们很年轻，充满活力，希望做点事。问题不在於政府，而在於市场和资产私有化的顺序。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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