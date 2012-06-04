普京否认俄罗斯向叙利亚运送武器

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透柏林6月1日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总统普京否认该国向叙利亚政府供应武器打击反叛力量，以此反驳美国的指责。
普京在与德国总理默克尔会晤後发表讲话时重申，俄罗斯不支持叙利亚“极度危险”局势中的任何一方，并指出政治解决叙利亚问题需要耐心。
“我们同叙利亚有着良好、长期的关系，但我们不支持可能引发内战威胁的任何一方，”普京在与默克尔召开的联合记者会上说。
“至于供应武器，俄罗斯不会供应可能被用於一国国内冲突的武器，”他补充说。
“人权第一”组织（Human Rights First）此前称，俄罗斯一艘货船向叙利亚塔尔图斯港（Tartus）运去了一批重武器。西方国家的官员周四证实了这一消息。
美国常驻联合国代表赖斯（Susan Rice）就此严厉指责俄罗斯，称“这种做法应当受到谴责，因为武器会持续流入这样一个政府手中，该政府使用可怕且不对称的武力，对付自己的人民。”
普京还重申，俄罗斯支持联合国与阿盟联合特使安南的斡旋努力。
“这样做可行吗？总之，我觉得这样做是可行的。这需要一定的专业和耐心，武力不能解决任何问题，也不要希望任何措施能立即带来效果，”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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