麦当劳等高热量品牌赞助奥运受质疑

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透伦敦7月8日电---国际奥委会主席罗格（Jacques Rogge）称，奥委会高层官员对高热量消费品牌是否适合继续赞助奥运会提出质疑。
罗格在接受《金融时报》采访时称，由於各方对全球肥胖问题感到担忧，麦当劳(MCD.N)和可口可乐(KO.N)赞助奥运受质疑。
该报网站发表的文章称，罗格表示：“我们对这些公司说：你们看，肥胖问题有逐渐严重的趋势，你们打算做点什麽？”
麦当劳在伦敦奥林匹克公园开设了四家餐厅，其中包括全球最大的一家。今年1月，麦当劳将36年的奥运赞助协议延期八年。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。