铁道部将今年铁路基建投资规模上调至4,700亿元

路透北京7月31日电---在"稳增长"措施推动下,今年中国铁路建设投资逐步回暖,铁道部最近将2012年铁路基建投资目标上调640亿元,至4,700亿元人民币.

周一公布的今年第三期铁道债募集说明书显示,今年全国铁路固定资产投资计划总规模为5,800亿元,这亦高於原计划的5,160亿元.

今年以来,铁路投资同比降幅逐月缩窄,显现回暖迹象.不过今年上半年全国铁路固定资产和基建投资分别仅完成1,777.5亿元和1,487亿元,为新目标的30.64%和31.63%.

分析人士称,铁路建设最大的风险在於资金.铁道部今日发行今年第三期铁路建设债券,计划发行总额270亿元人民币.铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元,这一水平较去年同比增加五成.

经济参考报周二援引发改委相关人士报导称,建议铁道部根据铁路枢纽的布局调整,选择部分相对闲置的线路、土地等资产,与城市发展需要相结合,抓紧研究以资产变现、存量换增量等途径筹措建设资金的具体方案.这意味着铁道部在拓宽投融资渠道方面有望获政策支持.

中国总理温家宝稍早表示,在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.周一的国务院常务会议亦强调,要在铁路、市政、能源、电信、金融、卫生、教育等领域尽快推出一批引导民间投资参与的重点项目,发挥示范带动效应. (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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